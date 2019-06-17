17 Haziran Kandilli son depremler listesi! Nerede deprem oldu?
Kandilli Rasathanesi'nin listesinde yayımladığı son depremler, birçok vatandaşın merakla araştırdığı konu olmaya başladı. Peki, 17 Haziran Pazartesi günü Türkiye genelinde son depremler nerelerde gerçekleşti? İşte, koordinat bilgileri ile birlikte deprem büyüklüklerine dair bazı detaylar
Son depremler, 17 Haziran Pazartesi gününün ilk saatlerinde araştırılan konular arasında yer alıyor. Yurdun bazı bölgelerinde gerçekleşen artçı ve büyük depremlerin ardından araştırılan konular arasında yer alan son depremler, Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak yayımlanıyor. İşte, 17 Haziran tarihli son depremler listesi.
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
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08:02:21 39.6932 26.4705 14.4 -.- 1.8 -.- ALIKABAKLAR-BAYRAMIC (CANAKKALE)
07:47:30 39.6768 26.4733 13.1 -.- 4.1 -.- MISVAK-AYVACIK (CANAKKALE)
07:22:34 39.5750 26.0725 7.2 -.- 1.6 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE)
06:47:52 39.5675 26.0588 11.4 -.- 1.9 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE)
06:10:27 35.3053 24.2747 6.4 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
06:05:28 39.5792 26.0433 14.6 -.- 2.6 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE)
04:00:13 39.3605 26.0477 12.9 -.- 2.3 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
03:59:52 39.2602 27.6453 9.7 -.- 2.1 -.- KUCUKGUNEY-SOMA (MANISA)
02:44:38 39.2527 27.6768 6.1 -.- 2.4 -.- EVCILER-SOMA (MANISA) REVIZE01 (02:44:39)
02:17:33 39.2602 27.6807 1.3 -.- 2.1 -.- EVCILER-SOMA (MANISA)
01:38:07 39.2423 27.6722 5.8 -.- 2.1 -.- EVCILER-SOMA (MANISA)
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