17 bin Türk AB’ye iltica için bekliyor
FETÖ’nün 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişiminin ardından Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere yaklaşık 17 bin Türk vatandaşı iltica başvurusunda bulundu. En çok başvuruyu Almanya’ya yapan Türkler, AB ülkelerine iltica etmek isteyen Suriye, Irak, Afgan ve İran vatandaşlarından sonra beşinci sırada yer aldı. Bu başvuruların büyük çoğunluğunun FETÖ ilişkili kişiler olduğu belirtiliyor.
AB’ye bağlı Avrupa Sığınmacı Destek Ofisi’nin verilerine göre, ekim sonuna kadar Türkiye’den AB üyesi ülkelere yapılan ve beklemede olan başvuru sayısı 17 bin 332. Bu sayı sadece beklemede olan başvuruların sayısıyken kabul edilen başvurulara ilişkin net bir rakam yok. Hürriyet’e bilgi veren yetkililer, 2016 yılında neredeyse hiç siyasi iltica başvuru talebi yokken 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bu kadar yüksek bir rakama ulaşılmasının, göç konusunda zaten ön yargılı olan AB ülkelerinin kamuoylarında tedirginliğe neden olduğunu belirttiler. Yetkililer ayrıca, bu başvuruların AB üyesi ülkeleri ürküttüğünü ve Türk vatandaşlarına serbest dolaşım sağlayacak olan vize serbestisini sorgulamalarına neden olduğunu vurguladılar. m Sevil ERKUŞ / ANKARA
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