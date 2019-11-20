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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.11.2019 - 22:13, Son Güncelleme:

17 bin sağlık personeli atamaları ne zaman? Sağlık Bakanlığı tarih verdi!

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17 bin sağlık personeli atamaları ne zaman? Sağlık Bakanlığı tarih verdi!

Sağlık Bakanlığı'na bağlı 29 bin personel atamalarında ikinci etap için bekleyiş devam ediyor. Daha önce 12 bin atamanın yapıldığı Sağlık Bakanlığı personel alımları için 17 binlik atama daha gerçekleşecek. Müracaatlarını tamamlamaya hazırlananlar, atama takvimini merak ediyor. Peki, 17 bin sağlık personeli atamaları ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında bilgiler.

2019 yılı kapsamında ataması yapılacak olan 17 bin Sağlık Bakanlığı personel alımları için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamalarda bulundu. Atama tarihleri ile ilgili detayları paylaşan Bakan Koca'nın açıklamasının ardından, adayların bekleyişi arttı. İşte, Sağlık Bakanlığı 17 bin personel alımı hakkında detaylar.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ATAMALARI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlık olarak 17 bin 689 atama ile ilgili hazırlıkları tamamladıklarını bildirerek, ilgili talebin Cumhurbaşkanlığına gönderildiğini, karar çıktığında kılavuzun yayımlanacağını söyledi.

Koca, TBMM'de gazetecilerin soruları yanıtladı.

Sağlık Bakanlığındaki atamalarla ilgili Koca, "17 bin 689 atama ile ilgili hazırlıklarımızı yaptık. Hangi bölümlere kaçar kişi alınmasıyla ilgili de talep, Cumhurbaşkanlığımıza gönderildi. Zannediyorum önümüzdeki haftalar orada değerlendirilip karar çıktığında da kılavuz yayımlanmış olacak. Aralıkta yayınlanır diye ümit ediyorum." diye konuştu.

12 BİN PERSONEL ATAMASI YAPILDI

KPSS 2019/4 puanı ile tercih işlemlerini gerçekleştiren adaylardan 7 bin 165'i lisans, 2 bin 592'si ön lisans, 2 bin 243'ü de ortaöğretim mezunları arasından alındı.

6 bin 835'i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık teknisyeni/sağlık teknikeri olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi gibi unvanlarda atama yapıldı.

Yerleştirmesi yapılan sözleşmeli sağlık personelinin 10 binini yataklı tedavi kurumlarında, binini temel sağlık hizmetlerinde, binini de acil sağlık hizmetlerinde görevlendirecek.

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