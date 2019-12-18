17 bin sağlık personeli alımı başvuruları ne zaman bitecek? Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih kılavuzu bilgileri

7 bin 525'i hemşire kontenjanının oluşturduğu Sağlık Bakanlığı personel alımlarında ÖSYM, 11 Aralık'ta tercih kılavuzunu adayların erişimine açtı. Sağlık personeli branşlarının detaylı olarak yer verildiği KPSS 2019/7 tercih kılavuzu bilgilerine göre, ortaöğretim, ön lisans ve lisans alanlarında gerçekleşecek olan tercih işlemleri, ÖSYM'nin internet sitesinden yapılacak. İşte, Sağlık Bakanlığı personel alımları hakkında detaylar.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SON BAŞVURU TARİHİ

Adaylar tercihlerini 13-19 Aralık 2019 tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifrelerini girerek yapabilecek. ÖSYM'ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.

Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti ve Sağlık Fizikçisi pozisyonlarında tercih yapmak isteyen ve ilgili alanlarda yüksek lisans veya doktora programlarında öğrenim görmüş adayların 17 Aralık Salı günü saat 17.00'ye kadar Devlet Personel Başkanlığı Kamu Personel İstihdamı Dairesi Başkanlığına şahsen başvuru yapmaları gerekecek.

Şahsen başvuru işlemini gerçekleştiremeyecek adaylar Devlet Personel Başkanlığının internet sayfasındaki duyuru ekinde yer alan dilekçe ile birlikte istenilen belgeleri iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırabilecekler. 17 Aralık itibarıyla kuruma ulaşmayan dilekçeler işleme alınmayacak.

Yüksek lisans veya doktora mezunu Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti ile Sağlık Fizikçisi pozisyonları dışında tercih yapacak adaylar ise Devlet Personel Başkanlığına herhangi bir başvuru yapmayacaklar.

Devlet Personel Başkanlığının duyurularına istinaden daha önce müracaat etmiş ve bilgileri alınmış adayların tekrar başvuru yapmaları gerekmeyecek.

BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı atamaları ile ilgili daha önce şu açıklamayı yapmıştı;

"7 bin 525'i hemşire, 2 bin 182'si ebe ve 6 bin 951'i sağlık teknisyeni/teknikeri olmak üzere, psikolog, fizyoterapist, diyetisyen, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında toplam 17 bin 689 sözleşmeli pozisyona KPSS puanıyla atama yapacağız.