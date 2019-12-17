17 Aralık Kandilli son depremler listesi! Nerede deprem oldu?

Son depremler, 17 Aralık Salı gününün ilk saatlerinde araştırılan konular arasında yer alıyor. Yurdun bazı bölgelerinde gerçekleşen artçı ve büyük depremlerin ardından araştırılan konular arasında yer alan son depremler, Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak yayımlanıyor. İşte, 17 Aralık tarihli son depremler listesi.

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2019.12.17 08:35:08 38.3578 27.7132 6.6 -.- 1.5 -.- OVACIK-KEMALPASA (IZMIR) İlksel

2019.12.17 08:23:37 37.4843 33.6945 13.5 -.- 2.4 -.- AMBAR-AYRANCI (KARAMAN) İlksel

2019.12.17 07:01:52 36.3177 29.2093 13.7 -.- 1.5 -.- KARADERE-FETHIYE (MUGLA) İlksel

2019.12.17 06:49:59 38.9677 27.9300 8.3 -.- 2.4 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2019.12.17 06:42:24 37.0650 28.6230 5.0 -.- 2.0 -.- BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

2019.12.17 06:06:06 35.6425 31.3435 6.0 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel

2019.12.17 02:36:11 36.5752 28.3438 29.4 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel

2019.12.17 00:18:19 38.8593 43.7957 5.0 -.- 2.5 -.- BESPARMAK-MURADIYE (VAN) İlksel