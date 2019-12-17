17 Aralık 2016 Kayseri patlaması şehitleri anılıyor - Kayseri patlamasında şehit olanların isimleri

Kayseri'de, Erciyes Üniversitesi yakınlarında bomba yüklü araçla terör saldırısı gerçekleştirildi.



Erciyes Üniversitesi yerleşkesinin Talas istikametindeki giriş kapısı yakınlarında bomba yüklü bir araç, çarşı iznine çıkan askerlerin de içinde bulunduğu halk otobüsünün yanında infilak etti. Saldırıda 15 asker şehit olurken 56 kişi de yaralandı.

Yurdun dört bir tarafında üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları Kayseri'deki terör saldırısına tepki gösterdi.



Vatandaşlar meydanlarda Türk bayrağıyla yürüyüşler düzenledi.



ŞEHİTLER: Yunus Emre Duran, Abdülsamet Özen (Kocaeli), Kamil Tunç, Kamil Tunç (Afyon Karahisar) Hasan İlhan, Kenan Döngel (Zonguldak), Mustafa Cihan, Fehmi Barçın, Raşit Yücel (Kocaeli), Ahmet Taş, Muhammet Ali Ocak, Göksel Ağaçyetiştiren ve kimliği belirlenemeyen bir asker, Arif Tuğ. Mesut Yaşar



Saldırıda kullanılan araç sahte "ikiz plaka"lı

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre 71 plakalı bir araçla gerçekleşen saldırının ardından başlatılan incelemede, bomba yüklü araçta kullanılan plakanın, Kırıkkale'de yaşayan A.T'nin üzerine kayıtlı hafif ticari araca ait olduğu belirlendi.



Kırıkkale'deki aracın sahibi A.T'nin bilgisine başvuruldu. Polis ekipleri, A.T'nin sahibi olduğu araca ait plakanın, Şanlıurfa'dan çalınan ve eylemin gerçekleştirildiği aynı marka ve model araca sahte "ikiz plaka" olarak takıldığını saptadı.