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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.08.2019 - 07:27, Son Güncelleme:

17 Ağustos Depremi’nin 20. yıl dönümü: 17 Ağustos 1999'da neler yaşandı?

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17 Ağustos Depremi’nin 20. yıl dönümü: 17 Ağustos 1999'da neler yaşandı?

Bugün, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 20. Yıl dönümü. Yalova'da, 17 Ağustos 1999 tarihindeki Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler, anılıyor. 17 Ağustos Marmara Depremi’nin 20. yıl dönümü dolayısıyla, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar; İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da çeşitli törenler gerçekleştiriliyor. Asrın felaketi olarak nitelendirilen 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi sosyal medyanın da ana gündem konularından biri.

Ağustos 1999'da saat 03.02'de 7,4 büyüklüğünde meydana gelen ve 45 saniye süren Marmara Depremi, Kocaeli, Sakarya, İstanbul, Düzce ve Yalova ile civar il ve ilçelerde yıkıma yol açtı.

Depremin merkez üssü Gölcük'te 5 bin 383 kişi yaşamını yitirdi, 5 bin 252 kişi yaralandı. Depremde ilçedeki binalarda da büyük zarar oluştu. Deprem nedeniyle ilçedeki 2 bin 350 konut ağır hasar, bin 816 bina orta hasar, 2 bin 772 bina az hasar görürken, 2 bin 125 iş yeri ağır hasarlı, bin 314 iş yeri orta hasarlı, bin 95 iş yeri ise az hasarlı duruma geldi, altyapı ve üstyapı ise tamamen tahrip oldu. Bu durum göç alan ilçe konumundaki Gölcük'ü göç veren bir duruma dönüştürdü. Nitekim depremden bir yıl sonra yapılan sayımda nüfus, 80 binden 55 bin 790'a düştü.
Depremin üzerinden geçen 20 yılda yapılan ekonomik, sanatsal, kültürel ve sportif çalışmalarla ilçenin nüfusu 163 bin 500'e ulaştı.

"İlçeye bir müze yapacağız"

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin sadece Gölcük değil tüm Türkiye için deprem bilinci açısından milat olduğunu belirterek depremin ne anlama geldiğini insanların 17 Ağustos 1999'da öğrendiğini söyledi.

İlçede 46 dönümlük alana millet bahçesi yapacaklarını belirten Sezer, müzenin içindeki bir galeride depremin gerçekliğini ortaya koyacaklarını aktardı.
Sezer, "Miniagölcük" yapmayı planladıklarını anlatarak Servet-i Fünun Dergisi'nin ilk defa Gölcük'te köy postası olarak yayınlandığını ve bu durumu da müzedeki galeride yaşatacaklarını kaydetti.

Başkan Sezer, kentsel dönüşüm yapılan eski sanayi sitesinin bulunduğu yere alışveriş merkezi yapmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

 

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