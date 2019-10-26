17-25 Aralık kararı: Yayın yasağı özgürlük ihlali
Anayasa Mahkemesi (AYM), 17-25 Aralık Meclis Araştırma Komisyonu’na ilişkin haberlere yayın yasağı getirilmesinin, “ifade ve basın özgürlüğünü ihlal ettiği” kararının ardından 17 Aralık ve MİT TIR’ları soruşturması haberlerine yayın yasağının da basın özgürlüğünün ihlali olduğuna hükmetti.
AYM, başvuru konusu yayım yasaklarının tamamının geçerliliklerinin sona erdiğini belirterek, bu sebeple tespit edilen ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasında hukuki yarar bulunmadığına da hükmetti. AYM, gazeteci olmamasına rağmen CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nu da mağdur kabul ederek ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi. Basın özgürlüğünü genişleten karar örnek niteliği taşıyor.
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