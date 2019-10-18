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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.10.2019 - 07:27, Son Güncelleme:

17-18 Ekim dün gece deprem mi oldu? Kandilli son depremler

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17-18 Ekim dün gece deprem mi oldu? Kandilli son depremler

Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı verilere göre son depremler hakkında bilgiler edinmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarına başladı. 17 Ekim gecesi ve 18 Ekim sabahı meydana gelen son depremler, Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlandı. İşte, son depremler listesi ve detaylı bilgiler

Kandilli Rasathanesi son depremler listesi, günün ilk saatlerinde araştırılmaya başlandı. Son depremler listesinde yer alan bilgilere göre bölgelerinde meydana gelen en son depremlerin listesine erişmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden bu konuya yanıt arıyor. İşte, 17 Ekim'i 18 Ekim'e bağlayan gece itibariyle gerçekleşen son depremler listesi

Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
06:51:25 38.8872 29.9845 5.2 -.- 1.5 -.- AGAC-DUMLUPINAR (KUTAHYA)
06:39:45 38.9162 29.9902 2.6 -.- 1.7 -.- AGAC-DUMLUPINAR (KUTAHYA)
06:08:10 38.4883 25.4375 5.4 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI
05:55:14 37.2528 23.7160 9.3 -.- 2.3 -.- YUNANISTAN
05:54:07 37.5847 26.9140 9.1 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI
05:25:11 38.4150 26.5780 5.3 -.- 1.3 -.- BALIKLIOVA-URLA (IZMIR)
05:02:30 40.8700 28.3087 11.5 -.- 1.5 -.- MARMARA DENIZI
04:48:03 37.1328 28.6950 11.8 -.- 1.3 -.- TURGUT-ULA (MUGLA)
04:12:00 38.3222 26.5872 7.9 -.- 1.0 -.- BARBAROS-URLA (IZMIR)
04:06:25 38.3670 26.5593 6.2 -.- 1.0 -.- KADIOVACIK-URLA (IZMIR)
03:56:02 38.7247 39.9775 7.1 -.- 1.8 -.- SENOVA-KOVANCILAR (ELAZIG)
03:19:50 34.6415 24.0525 85.0 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
03:04:28 40.2858 42.1922 5.3 -.- 1.9 -.- AKOREN-SARIKAMIS (KARS)
02:53:06 40.8858 28.2238 5.4 -.- 1.6 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)
02:43:31 38.9147 26.7717 9.8 -.- 1.4 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
02:16:02 39.1733 33.1472 7.5 -.- 1.7 -.- SEKERKOY-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA)
02:14:22 39.1700 29.1300 5.4 -.- 1.5 -.- TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA)
02:11:06 39.1738 29.1365 11.6 -.- 1.2 -.- TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA)
01:50:18 37.6693 28.9620 10.5 -.- 1.5 -.- VAKIF-TAVAS (DENIZLI)
01:32:13 39.1860 29.1093 5.5 -.- 1.5 -.- TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA)
01:12:10 38.9860 29.0133 12.7 -.- 1.2 -.- KUSU-SIMAV (KUTAHYA)
01:09:04 39.1503 29.1233 5.1 -.- 1.8 -.- SOGUT-SIMAV (KUTAHYA)
00:14:10 40.6750 27.5205 7.0 -.- 1.9 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
00:00:30 35.9282 30.9870 66.2 -.- 1.9 -.- AKDENIZ

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