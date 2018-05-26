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    169 vekil emekli olamadı

    Nuray BABACAN / ANKARA
    26.05.2018 - 01:48 | Son Güncelleme:

    ERKEN seçim kararı, iki yıl daha milletvekilliği yapmayı planlayanların hesabını altüst etti. Hem maaş hem de emeklilik şansını kaybeden ve listeye konulmayan milletvekilleri ‘yeni hayat planı’ yapıyor.

    Normal süresi 2019’un kasım ayında bitmesi gereken, 26. dönem milletvekilleri arasında, milletvekili emekliliği hak kazanmaları için gerekli iki yıllık süre dolmasına rağmen yaş haddi nedeniyle milletvekili emeklisi olamayanların sayısı 169 kişi olarak belirlendi.

    Bunlardan 93’ünün AK Parti, 36’sının CHP, 5’inin MHP, 35’inin ise HDP’li olduğu kaydedildi. Bu milletvekillerinden bir kısmı partilerinin listelerine konulduğu için halen milletvekilliğini sürdürme şansı bulunuyor. Büyük bölümü ise yeni dönemde yeni Meclis’te olmayacak.

    YENİ İŞ ARAYIŞI
    Listeye konulmayan ve emeklilik maaşına da hak kazanamayanlar, yeni iş bulmak zorunda kalacak. AK Partililerden listeye konulmayanlar, yeni dönem için “danışmanlık şirketi kurma, öğretim üyeliği, cumhurbaşkanlığında danışmanlık, bakan yardımcılığı ve büyükelçilik” gibi hesaplar yapıyor. Muhalefet vekillerinin iş şansı ise daha sınırlı. Bazıları eski işlerine dönme planı yapıyor. Hukukçu milletvekilleri ise avukatlık bürosu açmayı veya arabuluculuk yapmayı planlıyor. 

    Etiketler: TBMM , erken seçim , gazetehaberleri , gündem
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