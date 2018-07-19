168’i tutuklandı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri168’i tutuklandı
GeriGündem 168’i tutuklandı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Gündem
Ayşegül USTA - İSTANBUL
19.07.2018 - 20:59, Son Güncelleme:

168’i tutuklandı

Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
168’i tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nca yürütülen soruşturma kapsamında 11 Temmuz 2018’de gözaltına alınan Adnan Oktar ve Oktar Babuna’nın da arasında bulunduğu 187 kişiden 168’i ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’, ‘çocuğun cinsel istismarı’, ‘cinsel saldırı’ suçlarının da aralarında bulunduğu çeşitli suçlardan tutuklandı, 13 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

5 kişi emniyetteki 1 kişi de savcılıktaki ifadesinin ardından bırakıldı. Adnan Oktar ve bazı şüphelilerin tutuklanmasının talep edildiği sevk yazısında, Adnan Oktar’ın kurduğu suç örgütünün faaliyetleri kapsamında süreklilik gösterecek şekilde cinsel suçlar işlediği, bu sapkın hareketlerinin günah olmadığı yönünde kılıflar uydurduğu, örgüt mensuplarını bu şekilde kontrol altında tuttuğu öne sürüldü. Savcılığın sevk yazısında şöyle denildi:

“A-9 isimli örgüte ait kanaldaki İslamiyetle hiçbir ilgisi olmayan gülünç program ve görüntülerin, bu bağlamda kamuoyunda da bilinen ‘Adnan Hoca’nın kedicikleri’ söyleminin de yine örgütün asıl amaç ve hedeflerini, suç içerikli faaliyetlerini gizlemek amacıyla kullanılan algı çalışması olduğu anlaşılmıştır.

Örgüt, Adnan Oktar’ın koşulsuz liderliğinde faaliyet gösteriyor. Adnan Oktar’ın ‘Mehdilik’ kavramı üzerinden kutsiyet algısı oluşturmak amacıyla Kuran-ı Kerim’den çarpıtma yorumlarla sözde ‘Mehdiliğine’ delil olarak gösterdiği alıntılar yapılıyor. Bu yolla örgüte kazandırılmak istenen şahısların zihinleri yıkanıyor. Ailelerden koparılarak örgüte kazandırılan şahıslara Oktar’a koşulsuz olarak itaat etme konusu da ‘Mehdilik’ kavramı üzerinden empoze ediliyor. Örgüte kazandırılacak erkek ve kadın elemanların fiziki görünümlerinin iyi olmasına ve zengin olmalarına önem veriliyor. Her türlü cinsel ilişkinin serbest ve günahsız olduğu anlatılıyor. Adnan Oktar’a sunulacak kadınların örgüte çekilebilmesi için erkek örgüt elemanlarının gerekirse bu kadınlarla evlenmelerinin bile caiz olduğu anlatılıyor.

GÜLEN KENDİSİNİN YARDIMCISIYMIŞ

Örgüt elebaşı Adnan Oktar’ın örgüt içi konuşmalarda ve A-9 televizyon kanalındaki programlarında, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in ‘Mehdinin’ yani kendisinin en büyük yardımcısı ve büyük bir alim olduğu yönünde açıklamalar yaptığı, 17/25 Aralık süreci sonrasında dahi bir kısım örgüt mensuplarıyla özel toplantılar yaptığı, önemli ulusal yayın kuruluşlarında büyük firma ve holdinglerde çalışan bir kısım örgüt mensuplarının FETÖ/PDY yapılanmasına benzer şekilde örgüt faaliyetlerine yararlı istihbarat toplamak için kullandıkları bilinmektedir.”

SİYASİLERİ HATTA BAZI HÂKİM VE SAVCILARI ZİYARET EDİYORLARDI

ADNAN Oktar ve grubuna yönelik operasyonda tutuklanan avukat Fatih Mehmet Doğan, nöbetçi hâkimlikteki sorgusunda şunları anlattı:

“2017’de danslı dini sohbetlerin artması, Diyanet İşleri Başkanı ile polemiğe girmeleri ve Oktar Babuna’nın İsrail Devlet Başkanı’yla ilgili açıklamalarını duymam üzerine bu kişilerin işlerini bırakma kararı aldım. 2018 Şubat’ında takip ettiğim bütün davalarından istifa ettim. Grubun davalarıyla ilgili olarak Mehmet Noyan Orjan ile hocaları, siyasileri hatta bazı hakim ve savcıları ziyaret ettiklerini, görüşmeler yaptıklarını biliyorum. Geçmişte Arzu Leman Şeref isimli grup üyesine kalan Eminönü’nde bulunan bir iş hanı grup tarafından satıldı. Bu işlem avukatlar tarafından yapıldı. Bedeli de gruba teslim edildi. Yine Dilem-Gizem Köknar isimli kişilere babalarından kalan İzmir Karşıyaka’da bulunan 11 dükkanın Erol Şimşek ve Halil Müftüoğlu isimli kişiler tarafından bürokratik sorunları çözülerek satılmaya çalışıldığını biliyorum. Grup içinde yapılan evliliklerin sahte olduğuna dair bilgim var.”

Ayşegül Usta
Ayşegül Usta
austa@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Tek seferde 400 bin liralık alışveriş yaptırıyormuş

Faciadan son anda dönüldü: 3 yaralı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye tarafından kabul edilemez

Yine aynı dehşet! Saçları Go-Kart lastiğine dolanan kadın ağır yaralandı