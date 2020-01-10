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ANKARA
Haber Giriş: 10.01.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

1660 EYP 891 mayın etkisiz hale getirildi

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1660 EYP 891 mayın etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı harekât bölgesinde şu ana kadar 1660 El Yapımı Patlayıcı (EYP) ve 891 mayının tespit edilerek etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Komandolarımız, Barış Pınarı harekât bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı, asker ve siviller için büyük tehlike oluşturan mayın ve EYP'leri temizleme çalışmalarına dikkatle devam ediyor. Şu ana kadar bölgede 1660 EYP ve 891 mayın tespit edilerek etkisiz hale getirildi" denildi.

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