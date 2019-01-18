162 hastane dijital oldu
Sağık Bakanlığı, tüm hastanelerin dijitalleşmesi için çalışma başlattı. Bakanlık bu amaçla hastanelerin bilişim teknolojisi seviyelerinin uluslararası standartlara uygunluğunun ölçülmesi ve belgelendirilmesi için HIMSS Avrupa (Healthcare Information and Management Systems Society) ile protokol imzaladı.
Protokol sonrası Türkiye’deki 162 hastaneye ‘dijital hastane’ sertifikası verildi. Yozgat Şehir Hastanesi ise Avrupa’nın seviye 7 (en yüksek seviye) olarak değerlendiren ilk hastanesi oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Sağlık alanında dijitalleşmede pek çok gelişmiş ülkenin önündeyiz. E-Nabız Projesi dünyada en kapsamlı bilişim altyapısına sahip. 9 milyona yakın kişi kullanıyor. Vatandaşlarımızın tüm işlemlerini elektronik ortamda sağlamayı hedefliyoruz” dedi.
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