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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
02.09.2019 - 21:57, Son Güncelleme:

160 kamyon toprak çıkartıldı... Sonuç yok

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Rize’de şiddetli yağış nedeniyle bir binanın istinat duvarının çökmesi sonucu 3 araç toprak altında kaldı. Bölgede 160 kamyon toprak çıkartılmasına rağmen araçlar henüz ortaya çıkmadı.

Fener Mahallesi'nde bir binanın istinat duvarının çökmesi sonucu 3 araç toprak altında kalmıştı. Toprak kütlesinin kaldırılması için Rize Belediyesi tarafından çalışma başlatıldı. 6 saatte 160 kamyon toprak çıkartılmasına rağmen araçlara henüz ulaşılamadı.

Saat 20.00’e kadar 160 kamyon toprak taşındığını ve en az 200 kamyon daha çıkartılacağını söyleyen site yönetici Muhammed Kan, “Belediye şu anda 8 kamyon, 3 adet iş makinesi ile çalışıyor. Arkadan binanın önüne kayan toprağı komple alıp götürüyorlar. 3-4 günlük bir çalışma var burada" dedi.

"YAŞIM 54, BÖYLE BİR ŞEY DAHA ÖNCE HİÇ GÖRMEDİM"

Yıkılan istinat duvarının hemen karşısındaki apartmanda oturan Gülahmet Öztürk, vatandaşların binadan tahliye edildiğini dile getirdi. Öztürk, “Bugün saat 13.00 sularında çok yoğun bir yağış vardı. Yaşım 54 böyle bir şey daha önce hiç görmedim. İstinat duvarının deprem gibi bir anda aşağıya çökmesine şahit oldum. Binada normalde elektrik var ama sadece emniyet amaçlı site yöneticisi tarafından elektrik kestirildi. Herhangi bir olumsuzluğa karşı önlem aldı.

160 KAMYON GİTTİ, YARIN DA 200 DAHA GİDERSE

Binada oturan vatandaşlar komşularına, köyü olanlar köylerine gitti. Şu anda binada kimse kalmıyor. 3 tane arabamız şuan toprağın altında. Araçlar bugün piyasaya çıkmaz. Şu ana kadar 160 kamyon gitti, yarın da 200 kamyon daha giderse araçlar ortaya çıkar. 150 kamyon gitti, sanki hiç toprak alınmamış gibi duruyor. Makineler hiç durmadan 6 saattir çalışıyor, toprak sanki hiç eksilmedi. Apartman sakinleri bu akşam muhacir oldu, diğer taraf ensar, bize misafir olacaklar” dedi.

 

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