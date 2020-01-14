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Fatma AKSU/İSTANBUL
Haber Giriş: 14.01.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

16 yıllık görevinden istifa etti

Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
16 yıllık görevinden istifa etti

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ, görevinden istifa etti.

2004 yılından bu yana Kadir Topbaş, Mevlüt Uysal ve Ekrem İmamoğlu ile birlikte çalışan Gümüşdağ, istifasını, dünkü İBB Meclis Grup toplantısının sonunda açıklayıp, cuma günü meclisi son kez yöneteceğini söyledi. Aynı zamanda Başakşehir Kulübü Başkanlığı görevini de yürüten Göksel Gümüşdağ’ın istifasıyla boşalan İBB Meclis 1. Başkanvekilliği görevine, AK Parti grubunun gösterdiği bir isim, önümüzdeki ay İBB Meclisi’nde yapılacak oylama ile seçilecek.

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Fatma Aksu
Fatma Aksu
faksu@hurriyet.com.tr
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