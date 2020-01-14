16 yıllık görevinden istifa etti

2004 yılından bu yana Kadir Topbaş, Mevlüt Uysal ve Ekrem İmamoğlu ile birlikte çalışan Gümüşdağ, istifasını, dünkü İBB Meclis Grup toplantısının sonunda açıklayıp, cuma günü meclisi son kez yöneteceğini söyledi. Aynı zamanda Başakşehir Kulübü Başkanlığı görevini de yürüten Göksel Gümüşdağ’ın istifasıyla boşalan İBB Meclis 1. Başkanvekilliği görevine, AK Parti grubunun gösterdiği bir isim, önümüzdeki ay İBB Meclisi’nde yapılacak oylama ile seçilecek.