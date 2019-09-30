16 yıllık evli kadın, üniversiteli kızdan aldığı mesajla şok geçirdi

İSTANBUL'DA yaşayan Elif ( 38) Ömer Duran (39) çifti 16 yıl önce evlendi. Çiftin bu evlilikten bir çocukları oldu. Elif Duran, bir mağazada satış uzmanı olarak çalışırken, eşi ticari araçlarda şoförlük yaptı. Elif Duran İstanbul’da çalışırken, eşi Samsun’a, Kurban Bayramı’nda satmak üzere hayvan almaya gitti. 16 yıllık evliliği bitirme aşamasına getiren mesaj ise Instagram hesabı üzerinden geldi.

Geçen Nisan ayında Tuğçe D. isimli bir kadın Duran’a sosyal medyadan ulaştı. Tuğçe D., Samsun’da öğrenci olduğunu belirterek Duran’a “Eşinle birlikteyim. Biz evleneceğiz. Sizin 2.5 yıldır ayrı olduğunuzu söyledi bana” dedi. D., konuşmasının devamında Duran çifti ile ilgili ayrıntılı bilgi de paylaştı. Ne zaman evlendikleri, nerede yaşadıkları, çocuklarının isminin ne olduğuna dair bir dizi bilgi verdi. İlk şoku atlatan Duran ise D.’ye “Ben gözümle görmediğim bir şeye inanmam” dedi. T. de Duran’dan yarım saat süre istedi. D., Duran’ı görüntülü aradı. D., Ömer Duran’ın ekrana yansıyacağı şekilde Elif Duran’ı aradı. Ömer Duran, o esnada D.’ye müdahale edip telefonu elinden almaya çalışsa da Elif Duran durumdan emin oldu.

2 MİLYON TL İSTEDİ

Elif Duran, İstanbul Anadolu 15. Aile Mahkemesi’ne başvurarak boşanma davası açtı. Duran dava dilekçesinde, eşinin kendisini aldattığını, sorumluluklarını yerine getirmediğini, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını öne sürdü. Duran, ortak çocukları için 5 bin, kendisi için de 5 bin TL nafaka talep etti. Duran ayrıca, eşinin kendisine 2 milyon TL maddi-manevi tazminat ödemesini istedi.

HOLDİNG YÖNETİCİSİ SANIYOR

Duran’ın açtığı davaya eşi Ömer Duran da bir hafta kadar sonra savunma dilekçesini sundu. Duran savunmasında özetle şunları kaydetti: “Eşim ile fikir ve kafa

yapımız ayrı. Bu nedenle sürekli tartışıp kavga ediyoruz. Bu kavalar nedeni ile birbirimize olan sevgi ve saygımız da kalmadı. Davacının, beni aldatmakla suçlamasını kayda değer bulmuyorum. Yaklaşık 1 yıldır ayrı yaşıyoruz. Davacı bana hakaret etti. ‘Evden defol git dedi. Kendine yeni bir hayat kur benden sana kadın olmaz evi eşyaları nakitleri bize bırak’ dediği için evi terk ettim. Köye yerleştim. Düzenli bir gelirim yok. Davacı 10 bin TL nafaka istiyor. Beni holding yöneticisi sanıyor sanırım. Davacı benim itibar ve şerefimi olumsuz etkiledi. 2 milyon TL manevi tazminat ödesin.”

FOTOĞRAFLAR ORTAYA ÇIKTI

Mahkeme tarafların talep ve savunmalarını aldıktan sonra duruşma için gün belirledi. Mahkeme, çiftin boşanma davası için Kasım ayı başına gün verdi. Ancak, bu süreç devam ederken ilginç bir gelişme yaşandı. Ömer Duran, bir yıldır birlikte olduğu T. isimli sevgilisi ile evlendi. Çift evlilik fotoğraflarını da önceki gün sosyal medya hesaplarında paylaştı.



BU KEZ ‘ZİNA’ DAVASI AÇACAĞIZ

Davacı kadının avukatı Çağrı Çetin konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Evlilik birliğinin temelden sarsılması iddiasıyla kocaya dava açmıştık. Ancak süreç devam ederken, davalının başka bir kadınla evlendiği ortaya çıktı. Önceki gün ortaya çıkan fotoğraflarda bu durum çok açık görünüyor. Bu gelişme üzerine ‘Zina’ sebebiyle yeni bir boşanma davası daha açacağız. Evlilik birliğinden gerçekleşen müşterek çocuğun giderlerini bile karşılamazken düğün yapıp boşanmadan evlenmesi müvekkili şaşırttı” dedi.

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