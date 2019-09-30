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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dinçer GÖKÇE
30.09.2019 - 09:24, Son Güncelleme:

16 yıllık evli kadın, üniversiteli kızdan aldığı mesajla şok geçirdi

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
16 yıllık evli kadın, üniversiteli kızdan aldığı mesajla şok geçirdi

Elif Duran, hayvan ticareti yapan 16 yıllık eşine karşı boşanma davası açtı. Duran, aldatıldığını öne sürerek 2 milyon TL tazminat, 10 bin TL de nafaka istedi. Davalı koca Ömer Duran ise mahkemeye verdiği dilekçede “Eşim beni evden kovdu,  boşanmamıza karar verin” dedi. Mahkeme boşanma davası için gün verirken ilginç bir gelişme yaşandı. Davalı koca, 1 yıldır birlikte olduğu sevgilisi ile evlendi, fotoğraflarını önceki gün sosyal medyada paylaştı. Skandalın ise, üniversite öğrencisi Tuğçe D.'nin, Elif Duran’a gönderdiği bu mesaj sonrası ortaya çıktı: “Kocanızla birlikteyim, inanmazsanız görüntülü arayayım.”

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  • 16 yıllık evli kadın, üniversiteli kızdan aldığı mesajla şok oldu
  • 16 yıllık evli kadın, üniversiteli kızdan aldığı mesajla şok oldu
  • 16 yıllık evli kadın, üniversiteli kızdan aldığı mesajla şok oldu
  • 16 yıllık evli kadın, üniversiteli kızdan aldığı mesajla şok oldu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İSTANBUL'DA yaşayan Elif ( 38) Ömer Duran (39) çifti 16 yıl önce evlendi. Çiftin bu evlilikten bir çocukları oldu. Elif Duran, bir mağazada satış uzmanı olarak çalışırken, eşi ticari araçlarda şoförlük yaptı. Elif Duran İstanbul’da çalışırken, eşi Samsun’a, Kurban Bayramı’nda satmak üzere hayvan almaya gitti. 16 yıllık evliliği bitirme aşamasına getiren mesaj ise Instagram hesabı üzerinden geldi.

Geçen Nisan ayında Tuğçe D. isimli bir kadın Duran’a sosyal medyadan ulaştı. Tuğçe D., Samsun’da öğrenci olduğunu belirterek Duran’a “Eşinle birlikteyim. Biz evleneceğiz. Sizin 2.5 yıldır ayrı olduğunuzu söyledi bana” dedi. D., konuşmasının devamında Duran çifti ile ilgili ayrıntılı bilgi de paylaştı. Ne zaman evlendikleri, nerede yaşadıkları, çocuklarının isminin ne olduğuna dair bir dizi bilgi verdi. İlk şoku atlatan Duran ise D.’ye “Ben gözümle görmediğim bir şeye inanmam” dedi. T. de Duran’dan yarım saat süre istedi. D., Duran’ı görüntülü aradı. D., Ömer Duran’ın ekrana yansıyacağı şekilde Elif Duran’ı aradı. Ömer Duran, o esnada D.’ye müdahale edip telefonu elinden almaya çalışsa da Elif Duran durumdan emin oldu.

2 MİLYON TL İSTEDİ
Elif Duran, İstanbul Anadolu 15. Aile Mahkemesi’ne başvurarak boşanma davası açtı. Duran dava dilekçesinde, eşinin kendisini aldattığını, sorumluluklarını yerine getirmediğini, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını öne sürdü. Duran, ortak çocukları için 5 bin, kendisi için de 5 bin TL nafaka talep etti. Duran ayrıca, eşinin kendisine 2 milyon TL maddi-manevi tazminat ödemesini istedi.

HOLDİNG YÖNETİCİSİ SANIYOR
Duran’ın açtığı davaya eşi Ömer Duran da bir hafta kadar sonra savunma dilekçesini sundu. Duran savunmasında özetle şunları kaydetti: “Eşim ile fikir ve kafa16 yıllık evli kadın, üniversiteli kızdan aldığı mesajla şok geçirdi
yapımız ayrı. Bu nedenle sürekli tartışıp kavga ediyoruz. Bu kavalar nedeni ile birbirimize olan sevgi ve saygımız da kalmadı. Davacının, beni aldatmakla suçlamasını kayda değer bulmuyorum. Yaklaşık 1 yıldır ayrı yaşıyoruz. Davacı bana hakaret etti. ‘Evden defol git dedi. Kendine yeni bir hayat kur benden sana kadın olmaz evi eşyaları nakitleri bize bırak’ dediği için evi terk ettim. Köye yerleştim. Düzenli bir gelirim yok. Davacı 10 bin TL nafaka istiyor. Beni holding yöneticisi sanıyor sanırım. Davacı benim itibar ve şerefimi olumsuz etkiledi. 2 milyon TL manevi tazminat ödesin.” 

FOTOĞRAFLAR ORTAYA ÇIKTI
Mahkeme tarafların talep ve savunmalarını aldıktan sonra duruşma için gün belirledi. Mahkeme, çiftin boşanma davası için Kasım ayı başına gün verdi. Ancak, bu süreç devam ederken ilginç bir gelişme yaşandı. Ömer Duran, bir yıldır birlikte olduğu T. isimli sevgilisi ile evlendi. Çift evlilik fotoğraflarını da önceki gün sosyal medya hesaplarında paylaştı.


BU KEZ ‘ZİNA’ DAVASI AÇACAĞIZ
Davacı kadının avukatı Çağrı Çetin konuya ilişkin yaptığı açıklamada “Evlilik birliğinin temelden sarsılması iddiasıyla kocaya dava açmıştık. Ancak süreç devam ederken, davalının başka bir kadınla evlendiği ortaya çıktı. Önceki gün ortaya çıkan fotoğraflarda bu durum çok açık görünüyor. Bu gelişme üzerine ‘Zina’ sebebiyle yeni bir boşanma davası daha açacağız. Evlilik birliğinden gerçekleşen müşterek çocuğun giderlerini bile karşılamazken düğün yapıp boşanmadan evlenmesi müvekkili şaşırttı” dedi.

 

 

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Son 24 saatte ne oldu? (30.09.2019)
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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