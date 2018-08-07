16 yılın bilimsel hikâyesi
AK Parti’nin 16 yıllık siyasi hikâyesi, 14 Ağustos’ta düzenlenecek, ‘Kuruluşundan Bugüne AK Parti’ sempozyumunda bilimsel açıdan ele alınacak.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılacağı sempozyumda, uluslararası alanda tanınmış siyasetçiler, ekonomistler ve hukukçular sunumlar yapacak.
Sempozyumda AK Parti’nin dış politikası başta olmak üzere, siyasal, hukuki, toplumsal, ekonomik ve kültürel alanlardaki siyaseti tüm boyutlarıyla ele alınacak. Sempozyuma uluslararası katılım da olacak.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sempozyumun açılış konuşmasında siyasi yolculuğundan örnekler vererek, AK Parti’nin bir vefa hareketi olduğuna vurgu yapacak. Sempozyumda 16 yılda yapılanların ve farklı makalelerin yer aldığı dört cilt olarak yayınlanan ‘Kuruluşundan Bugüne AK Parti: Dış Politika, Siyaset, Ekonomi ve Toplum’ başlıklı kitapların lansmanı da yapılacak.
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