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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dinçer GÖKÇE
24.10.2018 - 10:38, Son Güncelleme:

16 yıl sonra ifadesini değiştirdi: ‘İçkime ilaç koyup tecavüz etti’ sözlerim yalandı!

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
16 yıl sonra ifadesini değiştirdi: ‘İçkime ilaç koyup tecavüz etti’ sözlerim yalandı!

Kapatılan Kavaklı Belediyesi eski Başkanı Orhan Tıraşoğlu’na, ‘FETÖ kumpası kurarak tutuklanmasını sağlamak'la suçlanan 3’ü tutuklu 8 sanık bugün hâkim karşısına çıkıyor. Sanıklardan Demet Özel, Tıraşoğlu’nun, içkisine ilaç katarak cinsel saldırıda bulunduğu yönündeki ilk ifadesinin yalan olduğunu söyledi. Özel, emniyetten ifade için çağrıldığına ilişkin geçen yıl haber verdiği sanık Şener Toraman’ın ise kendisine “Demet sakın ifade verme. Konuşursan çok kişinin başı yanar” dediğini öne sürdü. İstanbul Eski Jandarma Komutanı Hami Çakır da, dava dosyasında ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ ile suçlanan sanıklar arasında.

3’Ü TUTUKLU 8 SANIKLI DAVA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan iddianame, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.16 yıl sonra ifadesini değiştirdi: ‘İçkime ilaç koyup tecavüz etti’ sözlerim yalandı Mahkeme, 3’ü tutuklu 8 sanık hakkındaki davanın ilk duruşması için 24 Ekim'e gün verdi. Davanın iki müştekisi bulunuyor. Kavaklı Belediyesi Başkanı olduğu olduğu dönemde, yolsuzlukla suçlanarak tutuklanan Orhan Tıraşoğlu ve kardeşi Erol Tıraoğlu, davanın müştekileri konumunda. İddianamede, 16 yıl önce gündemi sarsan Kavaklı Belediyesi’ne göre yönelik operasyonun, FETÖ’nün ilk kumpas soruşturmalarından biri olduğu kaydedildi.

FİRARİ BİNGÖL’ÜN DOSYASI AYRILDI
Davanın sanıkları arasında ise, eski İstanbul Jandarma Komutanı Hami Çakır, eski asker Şener Toraman’ın, Şenel Turan, Demet Özel’in yanı sıra tutuklu
sanıklar Adnan Güner, Celalettin Keçeoğlu gibi isimler yer alıyor. 2002’deki soruşturmayı yapan dönemin ilçe jandarma komutanı firari Zeki Bingöl’ün dosyası ise, ifadesi alınamadığı için, ayrıldı.

'ARAZİ VE DÜKKÂNLARI HİBE ETMEDİĞİ İÇİN...'
İddianameye göre, Tıraşoğlu’na yönelik operasyon FETÖ’nün bir kumpası olarak kurgulandı. İddianameye göre, Tıraşoğlu, belediyeye ait dükkân ve 11 dönümlük bir arsayı FETÖ’cülere hibe etmediği gerekçesi ile hedefe konuldu.

‘DİĞER BAŞKANLAR VERDİ, SENİNLE GÖRÜŞECEĞİZ’
İddianamede, Tıraşoğlu'nun FETÖ firarisi Şerif Ali Tekalan tarafından ziyaret edildiği belirtildi. Tekalan'ın belediyeden Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camisi'nin altında bulunan işyerlerini dershane için, cami yakınında bulunan 11 dönümlük boş arazinin ise üniversite için bedelsiz şekilde talep ettiği kaydedildi. Tıraşoğlu'nun bu yöndeki talebi "Benim size borcum mu var? Size verilecek belediye arsası yok" diye reddetmesi üzerine Tekalan'ın "Diğer başkanlar verdi. Seninle görüşeceğiz başkan" şeklinde tehdit edildiği iddianamede yer aldı.

GİZLİ KAMERA İLE KAYIT YAPTILAR
İddianameye göre, sanıklar Adnan Güner, Celalettin Keçeoğlu, soruşturma ile bir ilgileri olmamasına karşın, Zeki Bingöl’den teknik cihazları alarak, Tıraşoğlu’na yönelik görüntü ve ses kaydı yaptı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Demet Özel, Tıraşoğlu’nun kendisine birçok kez cinsel saldırıda bulundu şeklindeki önceki ifadesinin yalan olduğunu söyledi. İddianamede, Zeki Bingöl’ün yakın arkadaşı olan Şener Toraman’ın yönlendirmesi ile Demet Özel’in, “Orhan Tıraşoğlu beni bir eve götürdü. Burada içkime ilaç koyarak tecavüz etti” söylediği kaydedildi. Özel, söz konusu ifadeyi, sanık Şener Toraman’ın yönlendirmesi ile Zeki Bingöl’e verdiğini, Bingöl’ün de kayda aldığı bu açıklamalarını gazetecilere verdiğini anlattı.

16 yıl sonra ifadesini değiştirdi: ‘İçkime ilaç koyup tecavüz etti’ sözlerim yalandı

Firari konumdaki Zeki Bingöl'ün dosyası ayrıldı.

KONUŞURSAN ÇOK KİŞİ YANAR
Özel, Tıraşoğlu’nun şikâyeti sonrası başlatılan soruşturma kapsamında ifadesinin alınmak istendiğini Şener Toraman’a aktardığını belirterek Toraman’ın kendisine “Demet sakın ifade verme. Konuşursan çok kişinin başı yanar” dediği anlattı.
16 yıl sonra ifadesini değiştirdi: ‘İçkime ilaç koyup tecavüz etti’ sözlerim yalandı

FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan Av. Kılıçalp'in, 'Zeki Bingöl komutan ne istiyorsa verin' dediği iddia edildi.

ZEKİ BİNGÖL KOMUTANLA ANLAŞIN
Soruşturma kapsamında ifade veren Erol Tıraşoğlu ise, 2002’de tutuklanmalarına yol açan soruşturma süreci öncesi, FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan avukat Av. Yusuf Danyal Kılıçalp’in kendisine “Zeki Bingöl komutanla anlaşın. Kendisi ne istiyorsa verin. Konuyu uzatmayın kapatın” dediğini anlattı. Tıraşoğlu, tutuklanmaları sonrası Av. Kılıçalp’in bu kez kendisini cezaevinde ziyaret ettiğini belirterek “Ben size söylemiştim. Keşke istediklerini verseydiniz. Ama isterseniz duruşmalarınıza ben girerim. Sizi tahliye ettiririm” dedi

 

 

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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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