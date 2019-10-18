16 yaşındaki oğlu için nöbette
DİYARBAKIR’da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 55 aile, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eylemlerine 45’inci günde devam etti.
PKK’lı teröristler tarafından kaçırılan oğlu Yusuf (16) için oturma eylemi yapan Celil Begdaş, “Çocuğum siyaseti, dağı bilmez. Oğlumun peşini bırakmayacağım. HDP’li hiçbir milletvekili bizimle görüşmedi. Yaşayıp, yaşamadığımı bilmiyorum. Evimde huzurum kalmadı” diye konuştu.
ASKERE GİDECEKTİ
5 yıl önce İstanbul’da çalışırken ve askere gitmek üzereyken terör örgütü PKK tarafından kaçırılıp Suriye’ye götürüldüğünü iddia ettiği oğlu Ömer (24) için 17 Eylül’de oturma eylemine başlayan Ağrılı Salih Gökçe, 45 gündür beklediklerini belirterek oğlunu almadan gitmeyeceğini söyledi. Gökçe, vatanı kimsenin bölemeyeceğini belirterek, “Oğlum Ömer askere gidecekti, Kobani’ye götürdüler bir daha geri gelmedi. Benim oğlumu kandırıp götürdüler, ben şükrediyorum ki oğlum Türk Silahlı Kuvvetleri’ne karşı çıkmadı” diye konuştu.
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