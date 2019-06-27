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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Müslim SARIYAR/İstanbul DHA
27.06.2019 - 12:16, Son Güncelleme:

16 yaşındaki gencin sır ölümü... Dolabında bu resim bulundu

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16 yaşındaki gencin sır ölümü... Dolabında bu resim bulundu

İstanbul, Bahçelievler'de oturan 16 yaşındaki S.G., 14 Haziran'da kayboldu. Ailesi, emniyete kayıp başvurusu yaptıktan yaklaşık 5 saat sonra genç kızın Bağcılar’da bulunan bir inşaatın 12'inci katından atlayarak intihar ettiği ortaya çıktı. Evinde dolabındaki çizimleri gören polis,  'Mavi Balina' şüphesi üzerinde çalışmalarını sürdürürken genç kızın binadan atlamadan  önce arkadaşlarına attığı mesajların ortaya çıkmasının ardından soruşturmanın yönünü değişti. Genç kızın arkadaşlarına cinsel istismara uğradığını yazdığının belirlenmesi üzerine bir yakını gözaltına alındı. Bağcılar Asayiş Büro Amirliği'ndeki ifadesinin ardından adliyeye sevkedilen şüpheli, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Bahçelievler’de oturan 16 yaşındaki S.G., 14 Haziran akşamı 'arkadaşlarımla buluşacağım' diyerek evden çıktı. Genç kızın eve dönmemesi üzerine ailesi, Bahçelievler emniyetine giderek kayıp başvurusu yaptı.

ARANIRKEN İNTİHAR ETTİ

Genç kız her yerde aranırken, Bağcılar Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde bulunan inşaat halindeki bir binanın 12'inci katından atlayarak intihar ettiği ortaya çıktı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemesinin ardından genç kızın cenazesi, Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

MAVİ BALİNA ŞÜPHESİ

İddialara göre, genç kızın vücudunda izler olduğu, ayrıca evdeki dolabının iç kısmına yazdığı görevler, şekilller ve intihardan önce ailesine intihar edeceği yerin konumunu attığı öne sürüldü. Bu şüpheler de akıllara mavi balina oyununu getirdi.

İNTİHARINI DA ÇİZMİŞ

Öte yandan genç kızın intiharını da çizip dolabına yapıştırdığı ortaya çıktı.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bu yönde soruşturmasını sürdürürken,  genç kızın arkadaşlarına cinsel istismara uğradığı yönünde mesajlar attığı iddiası üzerine polis soruşturmayı derinleştirdi. Bu yönde çalışmalara başlayan Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri mesajlar doğrultusunda bir yakınını gözaltına aldı. İfadesinin ardından adliyeye sevkedilen şüpheli, adli kontrolle serbest bırakıldı. 

Bu kişinin genç kıza cinsel istismarda bulunup bulunmadığı ise Adli tıp raporuyla ortaya çıkacak. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

BIRAKTIĞI MEKTUP İNCELEMEYE ALINDI

16 yaşındaki S.G.,'nin bıraktığı mektupta ise, "Annem beni bırakıp gittiğinde 3 yaşındaydım. Kısacası annemi hiç hatırlamıyorum. 5-6 yaşına kadar değişik yerlerde kaldım. Sonra babam ikinci evliliğini yaptı. Onlarla birlikte kalmaya başladım. Üvey annem beni dövüyordu. Geceleri sabahlara kadar sessizce ağlıyordum. Her gün dua ediyordum. Abilerim gelsin beni kurtarsın diye. Lise 1'e başladığımda ise abilerim geldi. Bir insan hiç mi acılarını unutmaz. hiç mi gülmez. Ben hep ağladım. Gerçek annemin suratını hiç hatırlamıyorum" yazdığı öğrenildi.

BİRÇOK KEZ ÖLMEK İSTEDİM

Genç kız mektubunda birçok kez ölümü de denediğini yazarak, "Birçok kez ölümü denedim. Bileklerimi kesmek, karnıma bıçak saplamak gibi. Ancak yapamadım. Yüksek bir yer arıyorum.

Eğer bulursam canıma kıyacam. Ama ne olursa olsun üvey annemi de seviyorum. Bi de şu var. Babam çok iyi biri. Annem neden babamı terketti onu da anlamış değilim"  ifadelerini kullandığı belirtildi.

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