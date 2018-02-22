16 yaşındaki çocuğu böyle alıştırıyorlardı!

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Derince’de bir mağazadan kıyafet, bir mağazadan ise tırnakçılık yöntemi ile para çalan kişilerle ilgili soruşturma başlattı. Polis, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti.



Şüphelilerin bulunduğu araç İzmit Karabaş Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde durduruldu. Polis, araçta bulunan M.S.(40), eşi Ü.S.(38) ve oğulları B.S.’yi gözaltına aldı. M.S.’nin çeşitli suçlardan 10 ayrı suç kaydının olduğu, hakkında 2 ayrı yakalama kararı ve kesinleşmiş 3 yıl 10 ay 20 gün hapis cezasının bulunduğu, Ü.S.’nin ise 2 ayrı suçtan aradığı ve hakkında 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Çiftin ise oğullarını tırnakçılık yöntemine yeni alıştırdıkları öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından 3 kişi adliyeye sevk edildi.