16 Şubat Sayısal Loto çekiliş sonuçları | Milli Piyango Sayısal Loto çekilişi sorgulama ekranı
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nce (MPİ) düzenlenen Sayısal Loto oyununun bin 193'üncü hafta çekilişi, MPİ'nin Ankara Balgat'ta bulunan genel merkezinde noter huzurunda yapıldı. Zenginlik hayallerinin değişmeyen adresi MPİ'nin bu haftaki ikinci Sayısal Loto çekilişi sonucu kazanan numaralar belli oldu. Peki, Sayısal Loto'da haftanın kazanan şanslı numaraları hangileri oldu?
Sayısal Loto'da heyecanla beklenen haftanın ikinci çekilişi tamamlandı. Şans oyunu tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında yer alan Sayısal Loto'nun bin 193'üncü çekilişi sonrası kazanan talihli numaralar açıklandı. İşte, 16 Şubat 2019 tarihli bin 193'üncü Sayısal Loto çekilişinin sonuçları...
16 ŞUBAT SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ
Vatandaşların en fazla ilgi gösterdiği sayısal şans oyunlarından olan ve her hafta çarşamba ile cumartesi akşamı çekilişi gerçekleşen Sayısal Loto'da bu haftanın ikinci çekilişi tamamlandı.
Saat 21:15'te başlayan Sayısal Loto'nun bin 193'üncü hafta çekilişinde kazanan numaralar şunlar oldu; 7- 11- 22- 30- 37- 44
SON ÇEKİLİŞTE NE OLMUŞTU?
Sayısal Loto oyununun 1192'inci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 2 milyon 270 bin 200 lira 28 kuruş devretti. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 57 kişi 6 bin 337 lira 5'er kuruş, 4 bilen 3 bin 530 kişi 76 lira 85'er kuruş ve 3 bilen 67 bin 275 kişi 11 lira 40'ar kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte, toplam 1 milyon 399 bin 427 lira 35 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 895 bin 491 lira 61 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 501 bin 587 lira 4 kuruş kamuya aktarılacak.
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