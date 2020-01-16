16 Ocak 2020 Süper Loto sonuç sorgulama ekranı! 639. Süper Loto sonuçları ilan edildi (6 milyon devretti)

Süper Loto sonuçları çarşamba akşamı Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen kuranın ardından ilan edildi. Süper Loto oyunu oynayan vatandaşlar Süper Loto kuponlarına ikramiye isabet edip etmediğini merak ediyor. 639. hafta Süper Loto sonuçlarına göre 6 bilen çıkmayınca 6 milyon 779 bin 390 liralık ikramiye devretti. MPİ tarafından erişime açılan Süper Loto sorgulama ekranından bu hafta çıkan numaralar öğrenilebilecek. İşte, 16 Ocak Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı...

Süper Loto oyununun 639. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 6 milyon 779 bin 390 liralık ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 43 kişi 13 bin 116'şar lira, 4 bilen 3 bin 81 kişi 198'er lira, 3 bilen 66 bin 855 kişi 15 lira 45'er kuruş ikramiye kazandı.

16 OCAK SÜPER LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU

16 Ocak Süper Loto sonuçları MPİ tarafından ilan edildi. Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinden takip edilen canlı çekiliş sonrası haftanın ikramiye kazandıran numaraları açıklandı. 16 Ocak Süper Loto çekilişinde şu numaralar çıktı;

SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA

Süper Loto'nun geçen haftaki çekilişinde ne olmuştu?

Süper Loto oyununun 638. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 4 milyon 288 bin 961 lira 15 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 40 kişi 12 bin 949 lira 10'ar, 4 bilen 2 bin 754 kişi 204 lira 60'ar, 3 bilen 63 bin 756 kişi 14 lira 85'er kuruş ikramiye kazandı.

Süper Loto ikramiyeleri nereden alınır?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Süper Loto oyunu çekilişleri Perşembe günleri yapılmaktadır.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.