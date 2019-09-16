16 Eylül Kandilli son depremler listesi! Nerede deprem oldu?
Kandilli Rasathanesi'nin listesinde yayımladığı son depremler, birçok vatandaşın merakla araştırdığı konu olmaya başladı. Peki, 16 Eylül Pazartesi günü Türkiye genelinde son depremler nerelerde gerçekleşti? İşte, koordinat bilgileri ile birlikte deprem büyüklüklerine dair bazı detaylar
Son depremler, 16 Eylül Pazartesi gününün ilk saatlerinde araştırılan konular arasında yer alıyor. Yurdun bazı bölgelerinde gerçekleşen artçı ve büyük depremlerin ardından araştırılan konular arasında yer alan son depremler, Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak yayımlanıyor. İşte, 16 Eylül tarihli son depremler listesi.
SON DEPREMLER
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
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13:02:39 37.8668 29.2490 0.0 -.- 1.9 -.- KOCADERE-(DENIZLI)
12:37:30 39.9863 26.1407 14.0 -.- 1.5 -.- YENIKOY-EZINE (CANAKKALE)
12:10:07 37.5772 35.5772 1.1 -.- 2.0 -.- GOKGOZ-KOZAN (ADANA)
12:04:11 37.1962 28.2418 0.0 -.- 1.7 -.- DAGDIBI-(MUGLA)
10:15:20 39.1950 27.7442 0.0 -.- 1.2 -.- BAYAT-SOMA (MANISA)
10:03:01 36.8698 28.9765 4.0 -.- 2.5 -.- ELCIK-DALAMAN (MUGLA)
07:21:41 38.1090 44.4412 20.6 -.- 2.4 -.- KIZILCA-BASKALE (VAN)
05:42:48 36.0847 27.5842 8.1 -.- 2.9 -.- AKDENIZ
03:35:05 39.0860 27.8347 10.2 -.- 2.4 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)
03:05:48 41.5732 24.6793 5.4 -.- 2.5 -.- YUNANISTAN
02:19:27 40.4662 41.7917 7.8 -.- 2.1 -.- BASAKLI-OLTU (ERZURUM)
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