16 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacak! Başvurular ne zaman?

2020 yılında 16 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek. Cumhurbaşkanı kararı ile 2020 yılında istihdam edilecek 16 bin sözleşmeli sağlık personelinden 6 bin 676'sı doktor, 8 bin 288'i uzman doktor olacak. İşte, sağlık personeli istihdamının ayrıntıları...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2020 yılında uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 16 bin olarak tespit edildi.

Buna göre, istihdam edilecek 16 bin sözleşmeli sağlık personelinden 6 bin 676'sı doktor, 8 bin 288'i uzman doktor olacak.

TARİH BELLİ OLDU MU?

Söz konusu alımlar için tarih bilgisi henüz belli değil. Konuya dair Sağlık Bakanlığı yetkililerinden açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.