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    16 bin MPT-76 teslim edildi

    Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA
    17.04.2018 - 22:19 | Son Güncelleme:

    Savunma Sanayii Müsteşarı (SSM) İsmail Demir, Milli Piyade Tüfeği MPT-76’dan bugüne kadar 16 binin üzerinde teslimat yapıldığını açıkladı.

    AK Parti’nin aylık dergisine açıklamalarda bulunan Demir, savunma ve havacılık cirosunun 6 milyar doları aştığını belirterek, yaklaşık 60 milyar dolar hacme sahip 600’ün üzerinde proje yürütüldüğünü açıkladı.

    Yürütülen projelerde yüzde 70’lere varan yerlilik oranına ulaşıldığını belirten SSM Müsteşarı, şu açıklamalarda bulundu:

    “ATAK’IN ABİSİ” ÜRETİLECEK 

    “İHA ve SİHA’larımızın güvenlik güçlerimize sağladığı katkıyı ve harekat üstünlüğünü Zeytin Dalı Harekatı’nda yakından müşahede ettik. ATAK projesinden edindiğimiz bilgi birikimi ve tecrübeyle ATAK’ın abisi olarak nitelendirdiğimiz daha geliştirilmiş kabiliyetlere sahip, tasarımı da dahil olmak üzere milli bir helikopter geliştirmek için çalışmalarımıza başladık ve bu konudaki projemizde ilk adımı attık. Her türlü arazi ve hava şartlarında hizmet edecek milli piyade tüfeğimiz MPT-76 milli imkanlar dahilinde tasarlanmıştır. 42 farklı NATO standardında yapılan testleri hatasız geçen tek tüfek olma unvanını kazanmış olan MPT-76’da seri üretim başlamış ve bugüne kadar 16 binin üzerinde tüfek teslim edilmiş olup teslimatlar sürmektedir. 

    16 bin MPT-76 teslim edildi

    YERLİ MOTOR ŞARTI GELİYOR

    Helikopterlerimizde kullanılan UMTAS, L-UMTAS, CİRİT; SİHA’larımızda kullanılan MAM-C ve MAM-L ile savaş uçaklarımızda kullanılan HGK, LGK, KGK gibi bir çok mühimmat milli imkanlarla üretilmeye başlanmıştır. Artık bu mühimmatlar konusunda yurt dışına herhangi bir bağımlılığımızın bulunmadığını söyleyebiliriz. Tüm platform ve füzelerde kullanılan motorların yurt içinde geliştirilmesi için projeler başlatılmış durumdadır. Öncelikle bir sonraki aşamada taktik tekerlekli zırhlı araçların hepsinde yerli motor, dişli kutusu ve diferansiyel kullanma şartı getiriyoruz.”

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    Etiketler: gazetehaberleri , silah , gündem
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