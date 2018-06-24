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    16 bakanlığa 26 sayfalık atama kararnamesi

    ANKARA
    24.06.2018 - 01:06 | Son Güncelleme:

    RESMİ Gazete’de son dönemlerin en yoğun atama kararnamesi yayınlandı.

    Resmi Gazete’de dün yer alan atama kararnameleri 26 sayfayı bulurken, Sosyal Güvenlik Kurumu yönetim kurulu üyeliğine Murat Cangül, Hazine Müsteşarlığı Devlet Destekleri Genel Müdürlüğü’ne Zekeriya Kaya, Vakıflar meclis üyeliğine Adnan Tüzen, İbrahim Saffet Ertürk ve Yusuf Oğuz getirildi.

    Kararnamelerle, yeni dönemde Çalışma Bakanlığı’yla birleştirileceği açıklanan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na da atamalar yapıldı. Muş Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne Abdulbari Aksoy, Yalova Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne Faruk Uysal, Samsun Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne Tekin Balcı, Adıyaman Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne Fehmi Çelik, Mersin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne Veysel Topkaya, Kadının Statüsü Genel Müdür Yardımcılığına Süreyya Erkan, Hatay Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne Ali Sandıkçı atandı. Dışişleri Bakanlığı’yla birleştirileceği açıklanan AB Bakanlığı’nda Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’na da Cemile Türkeş atandı.

    ÜST DÜZEY KADROLAR
    Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı üst düzey kadrolarına da dünkü kararnamelerle atamalar yapıldı.

    Finlandiya, Letonya, Moldova büyükelçiliklerine atama yapılırken, Mustafa Akış da RTÜK yönetim kurulu üyeliğine getirildi. Bu arada Resmi Gazete’de Kayseri, Bursa, Kahramanmaraş, Yalova, Adana, Sakarya, İzmir, Niğde illerindeki projeler için proje bazlı yatırım teşvik kararları da yayınlandı. Ayrıca yatırımlara proje bazlı devlet yardımı yapılmasına ilişkin kararda değişiklik yapıldı. Buna göre, yatırımlara personel desteği verilirken yatırım dönemi de dikkate alınacak. 

    Etiketler: gazetehaberleri , son dakika , haberler
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