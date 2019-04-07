16.989 sandıkta sayım tamamlandı
İSTANBUL’daki yerel seçim sonrası AK Parti’nin itirazları üzerine geçersiz oyların sayımına ilişkin sayım sürüyor. CHP’nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) rakamlarına dayandırdığı verilere göre 16 bin 989 sandıktaki sayım tamamlandı, 13 bin 829 sandıkta ise sayım devam ediyor.
Arnavutköy, Ataşehir 2. İlçe Seçim Kurulu, Avcılar, Bağcılar 2. İlçe Seçim Kurulu, Bahçelievler, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Çatalca, Çekmeköy, Esenler 1. İlçe Seçim Kurulu, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Silivri, Sultangazi, Üsküdar ve Zeytinburnu’nda sayım devam ediyor.
İstanbul’da itiraz edilen yerlerden Adalar, Ataşehir 1. İlçe Seçim Kurulu, Bağcılar 1. 3. ve 4. İlçe Seçim Kurulları, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beykoz, Büyükçekmece, Esenler 2. İlçe Seçim Kurulu, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Sarıyer, Sultanbeyli, Şile, Şişli, Ümraniye ve Tuzla’da sayımlar tamamlandı. Oylar şu şekilde dağıldı: Adalar-CHP: 0, AK Parti: 5; Bağcılar 1. İlçe Seçim Kurulu-CHP: 21, AK Parti: 108; Başakşehir 1. İlçe Seçim Kurulu-CHP: 20, AK Parti: 71; Bayrampaşa-CHP: 29, AK Parti: 84; Beykoz-CHP: 74, AK Parti: 152; Büyükçekmece-CHP: 26, AK Parti: 69; Esenler 2. İlçe Seçim Kurulu-CHP: 44, AK Parti: 183; Esenyurt-CHP: 209, AK Parti: 405; Eyüpsultan-CHP: 22, AK Parti: 51; Fatih-CHP: 85, AK Parti: 257; Kadıköy 3. İlçe Seçim Kurulu-CHP: 6, AK Parti: 14; Sarıyer-CHP: 77, AK Parti: 196; Sultanbeyli-CHP: 69, AK Parti: 270; Şile-CHP: 12, AK Parti: 30; Şişli-CHP: 39, AK Parti: 102; Ümraniye-CHP: 99, AK Parti: 384; Tuzla-CHP: 16, AK Parti: 97.
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