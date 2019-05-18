159 vekile 589 fezleke
Seçimlerin üzerinden henüz bir yıl bile geçmeden milletvekilleriyle ilgili TBMM’ye rekor sayıda fezleke geldi.
Çoğu HDP ve CHP’li 159 milletvekiliyle ilgili 589 fezleke Meclis’e gönderildi. Yerel seçimlerde belediye başkanı seçilen milletvekillerinin 26 dosyasının yargıya iade edilmesiyle halen Meclis’te 563 dokunulmazlığın kaldırılması dosyası bulunuyor.
Meclis kaynaklarından edinilen bilgiye göre, en çok dokunulmazlığın kaldırılması dosyası HDP ve CHP’liler için geldi. 54 HDP’li için Meclis’e 389 fezleke gönderildi. 96 CHP’li vekil için gönderilen fezleke sayısı da 191 oldu. Dokunulmazlığının kaldırılması istenenler arasında AK Parti ve İYİ Parti’den 3’er, MHP ve İşçi Partisi’nden birer milletvekilinin yanı sıra bir de bağımsız milletvekili bulunuyor.
3 yıl önce Meclis’ten geçen Anayasa değişikliğiyle dokunulmazlıklar kaldırılmış ve çoğu HDP ve CHP’liler olmak üzere 138 milletvekilinin 667 fezlekesi yargıya havale edilmişti.
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