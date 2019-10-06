158 bin metreküp atık toplandı
DENİZLERDEKİ çöplerle etkin mücadele edilebilmesi amacıyla, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülen ‘Sıfır Atık Mavi Hareketi’ kapsamında 4 ayda toplam 158 bin metreküp atık toplandı.
En fazla atık toplayan iller İstanbul, Antalya, Samsun, Zonguldak, Kastamonu, Bursa, Kocaeli, Çanakkale, Edirne ve Trabzon oldu. 10 Haziran’da başlayan çevre hareketiyle eşzamanlı olarak Deniz Çöpleri Genelgesi de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yayımlandı. Genelge ile deniz çöplerinin kaynağında engellenmesi, azaltılması, toplanması ve halkın bilinçlendirilmesi çalışmalarının yapılması hedeflendi. Bu kapsamda kıyı illerinde deniz çöplerinin durumu tespit edildi. Deniz çöplerinin yoğun olarak görüldüğü alanlar ile kaynaklar belirlendi. Sıfır Atık Mavi Hareketi ile temizlik ve bilinçlendirme faaliyetleri hız kazandı. Çeşitli kamu spotları, sosyal medya çalışmaları yanında belediyeler ve STK’lar ile bilinçlendirme ve bilgilendirme faaliyetleri yürütüldü.
SIFIR ATIK MAVİ SÖZÜ
Bu kapsamda 30 bin 145 kişiye eğitim verildi. Türkiye’nin önde gelen 760 kuruluşu ‘sıfır atık mavi sözü’ vererek denizlerin kirlenmesinin engellenmesi için çalışma yapacağını taahhüt etti. Bunun yanında Türkiye Sualtı Federasyonu gibi sivil toplum kuruluşları Sıfır Atık Mavi Hareketine destek verdi ve deniz çöpü toplama etkinlikleri ile kampanyayı destekledi.
EYLEM PLANI
2020 yılında Sıfır Atık Mavi Hareketi doğrultusunda hazırlanan eylem planları kapsamında şu çalışmalar yapılacak:
Şehir hatları iskelelerinde, marinalarda, feribot yanaşma yerlerinde, yolcu vapurlarında, gezi teknelerinde, plajlarda, otellerde ve okullarda afiş ve uyarılar kullanılacak, eğitici faaliyetler düzenlenecek.
Deniz yüzeyi, dibi ve sahilde temizlik faaliyetlerine devam edilecek.
Sahillere yüzde 24 ile en fazla atılan atıklar arasında sigara izmaritleri geliyor. Bu nedenle sigara izmaritlerinden kaynaklanan deniz çöplerinin engellenmesi amacıyla plajlarda çalışmalar yapılacak.
Bir sahil kesimi, pilot Sıfır Atık Mavi alanı ilan edilerek çalışmalar yapılacak.
Plastik kullanımı olmayan Sıfır Atık Mavi Plajları oluşturulacak.
Denize kıyısındaki otellerde, marinalarda ve limanlarda Sıfır Atık Sistemi’ne geçilecek ve denize kıyısı olan işletmelere Sıfır Atık Mavi Belgesi verilecek.
Balıkçıların deniz çöpleri temizliği çalışmalarına dahil edilmesi sağlanacak.
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