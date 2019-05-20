155 yıldır bitmeyen nöbet
Çerkes sürgününün 155’inci yıldönümü dolayısıyla, Kafkas Dernekleri Federasyonu’nca Kocaeli’nin Babalı sahilinde anma töreni düzenlendi.
Çarlık Rusyası tarafından Kafkasya’dan 21 Mayıs 1864 yılında sürgün edilmeye başlanan ve büyük çoğunluğu yollarda hayatını kaybeden ataları için, Türkiye’nin birçok bölgesinden Çerkes kökenli vatandaşlar, cumartesi gecesi bir araya geldi. Kafkasya’dan başlayan sürgünde zorlu ve çetin süren gemi yolculuğunun ardından hayatta kalanların Türkiye’ye varış noktalarından biri olan Kocaeli’nin Kandıra ilçesindeki Babalı köyü sahilinde toplanan Çerkesler, sürgünün 155’inci yılında elde meşalelerle kortej halinde yürüdü, denize çelenk ve karanfil bıraktı. Törende büyük anma ateşi olarak tanımlanan ‘Nart Ateşi’ yakıldı. Yollarda hayatlarını kaybedenleri temsil eden mezar taşlarının başında nöbet tutularak dualar edildi.
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