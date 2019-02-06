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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Umut ERDEM - ANKARA
06.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

152 ülkede 5 milyon Türk

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
152 ülkede 5 milyon Türk

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, yurtdışındaki vatandaşların sayıları ile ilgili bir tablo yayınladı. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı’na önergeler vermişti.

Tanrıkulu’nun önergelerini toplu olarak yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, bir tabloyla yurtdışındaki vatandaşların sayısının ülkelere göre dağılımını da verdi. 152 ülkeyi kapsayan tabloda, en çok Türk’ün yer aldığı 10 ülke sırasıyla Almanya (2 milyon), Fransa (700 bin), Hollanda (500 bin), Amerika (300 bin), Belçika (240 bin), Avusturya (250 bin), Avustralya (150 bin), İsviçre (130 bin), Danimarka (75 bin) ve Kanada (70 bin) olarak yer aldı.

Butan, Tonga, Tuvalu’daki Türk sayısı “sıfır” ile gösterilirken, Ermenistan, Paraguay, Ekvator Ginesi, El Salvador, Nijerya, Cape Verde, San Marino, Bolivya, Suriye, Monako, Kuzey Kore, Liberya, Belize, Galler, İzlanda, Kanarya Adaları, Kuzey İrlanda, Jamaika, Honduras, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Barbados, Andorra, Tayvan, Togo ve Uruguay’da ise Türk vatandaşları ile ilgili verinin bulunmadığı belirtildi.

İŞTE O RAKAMLAR

Önerge yanıtındaki tabloda belirtilen yurtdışındaki vatandaş sayıları şöyle:

Fransa (700 bin),

Güney Afrika (3 bin 700)

Fas (2 bin)

Filistin (450)

Estonya (600)

Fildişi Sahilleri (400)

Fiji (4)

Etiyopya (2 bin)

Peru (80)

Filipinler (450)

Dominik Cumhuriyeti (100)

Panama (70)

Çin (6 bin)

Endonezya (400)

Nijer (350)

Çekya (3 bin 500)

Ekvador (100)

Nepal (6)

Sırbistan (600)

Danimarka (75 bin)

Ruanda (200)

Mozambik (550)

Brezilya (800)

Burkina Faso (300)

Rusya (40 bin)

Moritanya (300)

Burundi (10)

Senegal (500)

Bulgaristan (60 bin)

Cezayir (15 bin)

Polonya (4 bin)

Portekiz (650)

Özbekistan (2 bin)

Botsvana (6)

Singapur (800)

Çad (25)

Pakistan (2 bin 500)

Birleşik Arap Emirlikleri (14 bin)

Belçika (240 bin)

Norveç (21 bin)

Butan (0)

Romanya (13 bin)

Belarus (600)

Mali (250)

Tacikistan (400)

Malta (850)

Slovenya (200)

Malezya (600)

Sudan (3 bin)

Macaristan (3 bin)

Makedonya (12 bin)

Somali (700)

Meksika (1500)

Suudi Arabistan (60 bin)

Nikaragua (15)

Moğolistan (200)

Şili (350)

Slovakya (600)

Kuzey Kore (veri yok)

Kanada (70 bin)

Lübnan (15 bin)

Benin (100)

Kamboçya (300)

Bosna Hersek (10 bin 700)

Letonya (250)

Karadağ (2 bin)

Libya (700),

Avusturya (250 bin)

Japonya (6 bin)

Bangladeş (300)

Küba (40)

Katar (9 bin)

Arnavutluk (8 bin)

Litvanya (800)

Avustralya (150 bin)

Kamerun (300)

Mısır (6 bin 200)

Arjantin (bin)

Bahreyn (2 bin)

İsviçre (130 bin)

Madagaskar (90)

İsrail (17 bin)

Gabon (30)

Gana (200)

İtalya (50 bin)

Kazakistan (20 bin)

İsveç (62 bin 500)

Kanarya Adaları (veri yok)

İspanya (7 bin)

Kırgızistan (10 bin)

İrlanda (4 bin 500)

Kolombiya (200)

Hırvatistan (250)

Lüksemburg (1600)

Hollanda (500 bin)

Haiti (10)

Güney Kore (bin)

İran (5 bin)

Hindistan (300)

Gürcistan (22 bin)

Gambiya (30)

Gine (200)

Azerbaycan (55 bin)

Almanya (2 milyon)

Amerika (300 bin)

Afganistan (850)

Angola (550)

Kosova (3 bin 500)

Kosta Rika (70)

Kuveyt (7 bin)

Kongo (30)

Kenya (500)

Tayland (1500)

Tonga (0)

Tanzanya (500)

Türkmenistan (3 bin 500)

Umman (2 bin 700)

Vietnam (100)

Venezuela (100)

Yeni Zelanda (2 bin)

Zambiya (500)

Yunanistan (25 bin)

Zimbabve (120)

Ürdün (5 bin 500)

Ukrayna (20 bin)

Yemen (100)

Uganda (800)

Tunus (400)

Tuvalu (0).

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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