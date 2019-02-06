152 ülkede 5 milyon Türk
DIŞİŞLERİ Bakanlığı, yurtdışındaki vatandaşların sayıları ile ilgili bir tablo yayınladı. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı’na önergeler vermişti.
Tanrıkulu’nun önergelerini toplu olarak yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, bir tabloyla yurtdışındaki vatandaşların sayısının ülkelere göre dağılımını da verdi. 152 ülkeyi kapsayan tabloda, en çok Türk’ün yer aldığı 10 ülke sırasıyla Almanya (2 milyon), Fransa (700 bin), Hollanda (500 bin), Amerika (300 bin), Belçika (240 bin), Avusturya (250 bin), Avustralya (150 bin), İsviçre (130 bin), Danimarka (75 bin) ve Kanada (70 bin) olarak yer aldı.
Butan, Tonga, Tuvalu’daki Türk sayısı “sıfır” ile gösterilirken, Ermenistan, Paraguay, Ekvator Ginesi, El Salvador, Nijerya, Cape Verde, San Marino, Bolivya, Suriye, Monako, Kuzey Kore, Liberya, Belize, Galler, İzlanda, Kanarya Adaları, Kuzey İrlanda, Jamaika, Honduras, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Barbados, Andorra, Tayvan, Togo ve Uruguay’da ise Türk vatandaşları ile ilgili verinin bulunmadığı belirtildi.
İŞTE O RAKAMLAR
Önerge yanıtındaki tabloda belirtilen yurtdışındaki vatandaş sayıları şöyle:
Fransa (700 bin),
Güney Afrika (3 bin 700)
Fas (2 bin)
Filistin (450)
Estonya (600)
Fildişi Sahilleri (400)
Fiji (4)
Etiyopya (2 bin)
Peru (80)
Filipinler (450)
Dominik Cumhuriyeti (100)
Panama (70)
Çin (6 bin)
Endonezya (400)
Nijer (350)
Çekya (3 bin 500)
Ekvador (100)
Nepal (6)
Sırbistan (600)
Danimarka (75 bin)
Ruanda (200)
Mozambik (550)
Brezilya (800)
Burkina Faso (300)
Rusya (40 bin)
Moritanya (300)
Burundi (10)
Senegal (500)
Bulgaristan (60 bin)
Cezayir (15 bin)
Polonya (4 bin)
Portekiz (650)
Özbekistan (2 bin)
Botsvana (6)
Singapur (800)
Çad (25)
Pakistan (2 bin 500)
Birleşik Arap Emirlikleri (14 bin)
Belçika (240 bin)
Norveç (21 bin)
Butan (0)
Romanya (13 bin)
Belarus (600)
Mali (250)
Tacikistan (400)
Malta (850)
Slovenya (200)
Malezya (600)
Sudan (3 bin)
Macaristan (3 bin)
Makedonya (12 bin)
Somali (700)
Meksika (1500)
Suudi Arabistan (60 bin)
Nikaragua (15)
Moğolistan (200)
Şili (350)
Slovakya (600)
Kuzey Kore (veri yok)
Kanada (70 bin)
Lübnan (15 bin)
Benin (100)
Kamboçya (300)
Bosna Hersek (10 bin 700)
Letonya (250)
Karadağ (2 bin)
Libya (700),
Avusturya (250 bin)
Japonya (6 bin)
Bangladeş (300)
Küba (40)
Katar (9 bin)
Arnavutluk (8 bin)
Litvanya (800)
Avustralya (150 bin)
Kamerun (300)
Mısır (6 bin 200)
Arjantin (bin)
Bahreyn (2 bin)
İsviçre (130 bin)
Madagaskar (90)
İsrail (17 bin)
Gabon (30)
Gana (200)
İtalya (50 bin)
Kazakistan (20 bin)
İsveç (62 bin 500)
Kanarya Adaları (veri yok)
İspanya (7 bin)
Kırgızistan (10 bin)
İrlanda (4 bin 500)
Kolombiya (200)
Hırvatistan (250)
Lüksemburg (1600)
Hollanda (500 bin)
Haiti (10)
Güney Kore (bin)
İran (5 bin)
Hindistan (300)
Gürcistan (22 bin)
Gambiya (30)
Gine (200)
Azerbaycan (55 bin)
Almanya (2 milyon)
Amerika (300 bin)
Afganistan (850)
Angola (550)
Kosova (3 bin 500)
Kosta Rika (70)
Kuveyt (7 bin)
Kongo (30)
Kenya (500)
Tayland (1500)
Tonga (0)
Tanzanya (500)
Türkmenistan (3 bin 500)
Umman (2 bin 700)
Vietnam (100)
Venezuela (100)
Yeni Zelanda (2 bin)
Zambiya (500)
Yunanistan (25 bin)
Zimbabve (120)
Ürdün (5 bin 500)
Ukrayna (20 bin)
Yemen (100)
Uganda (800)
Tunus (400)
Tuvalu (0).
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