150 metrelik define tünelinde kayıplar
Silivri'de define aramak için kazdıkları 7 metre derinliğinde, yaklaşık 150 metre uzunluğundaki tünelde kaybolan Enes Uçkan (30) ve Cemal Gülgör’ü (39) arama çalışmaları sürüyor.
Tünelin boş olan alanları iş makineleriyle kazılıyor. İddialara göre, Mehmet P. Silivri, Gümüşyaka Mahallesi’nde kiraladığı bir yazlık evin bahçesinde define arıyordu. Mehdi olduğunu iddia eden Mehmet P., zaman zaman farklı kişileri de beraberinde getirerek define kazısında çalıştırdı. Defineciler, 150 metreye ulaştığında büyük bir kaya parçasına rastladı. 11 Mart gecesi tüm Gümüşyaka’nın duyduğu bir patlama ve sarsıntı oldu. İddiaya göre kayayı nitratla patlatmışlardı. Ancak kimse bir şey görmemişti. 4 gün sonra kazı yapanlardan A.C. ve D.G. jandarmaya giderek kazı yaptıklarını, arkadaşları Uçkan ve Gülgör’ün tünelde kaldığını söyledi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle