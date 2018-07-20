150 km hızla öldüren tutuksuz
İstanbul Maltepe’de 150 kilometre hızla kullandığı otomobil ile karşı şeride geçerek, Yaren Büyükölmez’in (20) ölümüne neden olan 16 yaşındaki ehliyetsiz U.B.Ç. hakkında 2 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. U.B.Ç., yaşı küçük olduğu için kazadan sonra tutuklanmadı. Detaylar şöyle:
HATIRLAMIYORMUŞ
Olayla ilgili soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli U.B.Ç.’nin, 23 Şubat saat 23.30 sıralarında sevk ve idaresindeki 34 EF 375 plakalı otomobiliyle Maltepe Başıbüyük Dudullu Caddesi üzerinde 150 kilometre veya daha fazla hızla giderken, direksiyon hakimiyetini kaybederek sol şeritte aynı yönde ilerleyen otomobile çarptıktan sonra karşı yönden gelen araçların yoluna girdiği ve ilk olarak 20 yaşındaki maktul Yeditepe üniversitesi öğrencisi Yaren Büyükölmez’in kullandığı otomobile, ardından da Sevda Civelek’in (40) otomobiline çarptıktan sonra yan yatarak durduğu belirtildi.
Kazanın ardından Yaren Büyükölmez’in hayatını kaybettiği, Sevda Civelek’in ise basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandığının anlatıldığı iddianamede, 16 yaşındaki U.B.Ç.’nin de yaralanarak hastaneye kaldırıldığı, sorgusunda ise kazayı hatırlamadığını söylediği belirtildi.
TAMAMEN KUSURLU
Hazırlanan bilirkişi raporunda ayrıca, U.B.Ç.’nin kullandığı otomobilin kilometre saatinin 150 kilometrede kilitlendiği, hızının daha da yüksek olabileceğinin değerlendirildiği, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymadığı, tamamen kusurlu olduğunun tespit edildiği belirtildi. İddianamede, U.B.Ç.’nin, ‘Bilinçli taksirle (Failin neticesini öngörmediği), bir kişinin ölümüne ve bir kişinin de yaralanmasına neden olma’ suçundan 2 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle