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Musa Kesler
Haber Giriş: 06.01.2020 - 17:38,Son Güncelleme:/

15 yıllık sır çözüldü! Uyutup boğmuşlar

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
15 yıllık sır çözüldü! Uyutup boğmuşlar

Konya’nın Çumra ilçesinde 15 yıl önce kaybolan Necati Keleş'in eşi, üvey oğlu ve kayınpederi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı ve Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda şüpheliler Keleş'in eşi Sebahat Bilici, üvey oğlu Hüseyin Bilici, kayınbiraderi Mustafa Yeşil ve akrabası Kadir Bakır gözaltına alındı.

Şüpheliler Necati Keleş'e önce ilaç vererek uyuttuklarını, daha sonra iple boğarak öldürdüklerini, cesedini şüphelilerden Kadir Bakır'a ait pancar kamyonuna yükleyerek Bozkır ilçesine bağlı Taşbaşı Köyü dağlık alanına gömdüklerini itiraf etti.

Cumhuriyet savcılarının katılımı ile Taşbaşı Köyü dağlık alanında şüphelilere yaptırılan yer gösterme işlemi neticesinde yapılan kazıda Necati Keleş'e ait olduğu değerlendirilen cesede ulaşıldı.

15 yıllık sır çözüldü Uyutup boğmuşlar

Necati Keleş

15 yıllık sır çözüldü Uyutup boğmuşlar

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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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