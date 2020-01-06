15 yıllık sır çözüldü! Uyutup boğmuşlar

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı ve Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda şüpheliler Keleş'in eşi Sebahat Bilici, üvey oğlu Hüseyin Bilici, kayınbiraderi Mustafa Yeşil ve akrabası Kadir Bakır gözaltına alındı.

Şüpheliler Necati Keleş'e önce ilaç vererek uyuttuklarını, daha sonra iple boğarak öldürdüklerini, cesedini şüphelilerden Kadir Bakır'a ait pancar kamyonuna yükleyerek Bozkır ilçesine bağlı Taşbaşı Köyü dağlık alanına gömdüklerini itiraf etti.

Cumhuriyet savcılarının katılımı ile Taşbaşı Köyü dağlık alanında şüphelilere yaptırılan yer gösterme işlemi neticesinde yapılan kazıda Necati Keleş'e ait olduğu değerlendirilen cesede ulaşıldı.



Necati Keleş