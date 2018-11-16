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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eyüp SERBEST /İSTANBUL
16.11.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

15 yıldır dinmeyen acı

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15 yıldır dinmeyen acı

15 Kasım 2003’te Beyoğlu’ndaki Neve Şalom ve Şişli’deki Beth İsrael Sinagoglarına bombalı araçlarla eşzamanlı iki saldırı düzenlendi.

Saldırılarda toplam 28 kişi öldü, 300’den fazla kişi de yaralandı. Beyoğlu’nda ölenlerden biri, Neve Şalom Sinagogu’nun tam karşısında avize dükkanı işleten 38 yaşındaki Murat Şahin’di. Murat Şahin aynı zamanda Sivas’ın Yağbasan Köyü Derneği Başkanı’ydı.

15 yıldır dinmeyen acı

Dernek üyeleri Murat Şahin’i hiç unutmadı. Her yıl patlamanın meydana geldiği 15 Kasım günü saat 09.23’te aynı yerde buluşmaya ve ellerinde kırmızı karanfillerle anma düzenlemeye başladılar. Patlamanın 15’inci yılında dün Murat Şahin’in babası Ali Şahin, annesi Nermin Şahin, eşi Fatma Şahin ve kız kardeşi Mukaddes Korkmaz ve Yağbasan köylüleri yine aynı yerde buluştu.

15 yıldır dinmeyen acı

CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da anmaya katıldı. Baba Ali Şahin gelenlerle tek tek ilgilendi, taziyeleri kabul etti. Ali Şahin, “Oğlumun acısı soğumadı. Halen şuramda duruyor. Terörün ne dini, ne dili, ne ırkı vardır. Bu teröre lanet olsun” dedi. 

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