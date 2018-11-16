15 yıldır dinmeyen acı
15 Kasım 2003’te Beyoğlu’ndaki Neve Şalom ve Şişli’deki Beth İsrael Sinagoglarına bombalı araçlarla eşzamanlı iki saldırı düzenlendi.
Saldırılarda toplam 28 kişi öldü, 300’den fazla kişi de yaralandı. Beyoğlu’nda ölenlerden biri, Neve Şalom Sinagogu’nun tam karşısında avize dükkanı işleten 38 yaşındaki Murat Şahin’di. Murat Şahin aynı zamanda Sivas’ın Yağbasan Köyü Derneği Başkanı’ydı.
Dernek üyeleri Murat Şahin’i hiç unutmadı. Her yıl patlamanın meydana geldiği 15 Kasım günü saat 09.23’te aynı yerde buluşmaya ve ellerinde kırmızı karanfillerle anma düzenlemeye başladılar. Patlamanın 15’inci yılında dün Murat Şahin’in babası Ali Şahin, annesi Nermin Şahin, eşi Fatma Şahin ve kız kardeşi Mukaddes Korkmaz ve Yağbasan köylüleri yine aynı yerde buluştu.
CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da anmaya katıldı. Baba Ali Şahin gelenlerle tek tek ilgilendi, taziyeleri kabul etti. Ali Şahin, “Oğlumun acısı soğumadı. Halen şuramda duruyor. Terörün ne dini, ne dili, ne ırkı vardır. Bu teröre lanet olsun” dedi.
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