15 yıl önce bırakılmış... Düğmeye basıldı hepsi toplandı

Şile Oruçoğlu Köyü’nde bulunan ormanlık alandaki gölette, yaklaşık 15 yıl önce bırakıldığı belirtilen yüzlerce lastik bulundu. Doğayı tehdit eden lastikleri toplamak için Şile Belediyesi, Orman İşletme Müdürlüğü ve Çevre İl Müdürlüğü’ne ait ekipler sabah saatlerinde alana geldi. Lastikler, iş makinesi yardımıyla kamyonlara yüklenerek ormanlık alandan çıkartıldı. Kamyonlara yüklenen lastikler geri dönüşüme gönderildi.



"2003 YILINDA İŞLERİ BİTİNCE BIRAKIYORLAR"



Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı şu ifadeleri kullanmıştı:

Burası 1999 yılında 49 yıllığına Devlet Su İşleri’nin İstanbul’a su getirmek için Orman İşletme Müdürlüğü’nden talep ettiği şantiye ve toprak döküm sahası olarak yani toprak depolama sahası olarak aldığı bir mekan. Burada çalışan taşeron firma 1999’da başladı, 2003 yılına kadar devam ettiği çalışma süresi içerisinde iş makinelerinin, kamyonların, traktörlerin, kepçelerin lastiklerini burada görmüş olduğunuz alanda depolamışlar. Daha sonra 2003 yılında işleri bitince gidiyorlar ve lastikleri burada bırakıyorlar. Burası da doğal yollardan oluşan bir gölet. Yağmur yağdığında, su biriktiğinde lastikler de bu suyun içinde kaldığı için bu güne kadar fark edilmemiş. Havaların da yağmursuz geçmesinden dolayı biraz da kurak mevsim olunca su çekilmiş, suyun çekilmesiyle beraber lastikler de gün yüzüne çıkmış."



"İNŞALLAH BUGÜN BU MESELEYİ BİTİRECEĞİZ"



Ocaklı, işlemin bugün biteceğini belirterek sözlerini şöyle bitirmişti:

Bunu tespit eden duyarlı vatandaşımıza da teşekkür ediyoruz. Yaklaşık 15-20 yıldan beri var olan bir mesele. Biz de bu duyarlı vatandaşımızın tespitiyle beraber kamuoyunun da hassasiyetiyle biz de gerek belediyemiz, Orman İşletme Müdürlüğümüz, Çevre İl Müdürlüğümüzün yetkilileriyle bugün bütün devlet durumlarıyla buradayız. Bugün Allah nasip ederse inşallah çalışma arkadaşlarımızla bunları buradan kaldıracağız ve ilgili yere naklini yapacağız. Bu hassasiyetiniz için teşekkür ediyoruz. Ömrünü tamamlamış lastikler doğal yollardan gerekli olan hassasiyet dikkate alınarak geri dönüşüme gönderilecek. İnşallah bugün bu meseleyi bitireceğiz."