Åžeker toptancÄ±sÄ± Sezai Ã‡akar'Ä±n cesedi,8 Åžubat 2003 tarihinde SelÃ§uklu ilÃ§esi Sille Ak Mahallesi HakÃ§a Sokak'taki boÅŸ tarlada, ÅŸeker Ã§uvalÄ±nÄ±n iÃ§inde bulundu. BoÄŸularak Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirlenen Ã‡akar'Ä±n uzun sÃ¼re faili meÃ§hul kalan cinayet dosyasÄ±, 2018 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk aylarÄ±ndaÂKonya Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ AsayiÅŸ Åžubesi'neÂ baÄŸlÄ± Cinayet BÃ¼ro AmirliÄŸi ekipleri tarafÄ±ndan yeniden aÃ§Ä±ldÄ±. Cinayet Ã¼zerindeki sis perdesini kaldÄ±rmak iÃ§in oluÅŸturulan Ã¶zel ekip, olay tarihinde ele geÃ§irilen delilleri ve alÄ±nan ifadeleri tek tek inceledi. Ã‡akar'Ä±n yakÄ±nlarÄ±yla yeniden gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yapÄ±lÄ±rken, ÅŸeker sattÄ±ÄŸÄ± esnafÂ da incelemeye alÄ±ndÄ±. Ã–zel ekip, Sezai Ã‡akar'dan sÃ¼rekli ÅŸeker satÄ±n alan lokum Ã¼reticisiÂ Recep DaÄŸ, oÄŸlu Celalettin DaÄŸ ve kardeÅŸi Hazmi DaÄŸâ€™a ait ÅŸirketin, o dÃ¶nem borÃ§Â nedeniyle esnaftan ÅŸeker alamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve iflas ettiÄŸiniÂ tespit etti.

RUSYAâ€™YA GÄ°TMÄ°ÅžLER

ÅžÃ¼pheler DaÄŸ Ailesi Ã¼zerinde yoÄŸunlaÅŸtÄ±. Ekipler,Â cinayetin iÅŸlendiÄŸi gÃ¼n Recep DaÄŸ'Ä±n Bursa'ya lokum satmaya gittiÄŸini, oÄŸlu Celalettin DaÄŸ ile kardeÅŸi Hazmi DaÄŸ'Ä±n Konya'da olduÄŸunu ancak cinayetten kÄ±sa sÃ¼re sonra Bursa'ya oradan da Rusya'ya geÃ§tiÄŸini saptadÄ±. Amca yeÄŸenin Rusya'da 5 yÄ±l kalÄ±p,Â yurda dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼ belirlendi. Polis ayrÄ±ca olay gÃ¼nÃ¼ Recep DaÄŸ'Ä±n kardeÅŸi Hazmi DaÄŸ ile 18, oÄŸlu Celalettin DaÄŸ ile deÂ 15 defa telefonla gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, sonraki sÃ¼reÃ§te telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit etti. Recep DaÄŸ'Ä±n aynÄ± gÃ¼nÂ 5 kezÂ '155 Polis Ä°mdat' hattÄ±nÄ±Â aradÄ±ÄŸÄ± da ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

VADELÄ° ÅžEKER SATMADIKLARI Ä°Ã‡Ä°N Ã–LDÃœRMÃœÅžLER

GeÃ§en yÄ±l 9 Nisan gÃ¼nÃ¼ dÃ¼zenlenen operasyonla Recep DaÄŸ, oÄŸlu Celalettin DaÄŸ ve Hazmi DaÄŸ yakalanarak, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Amca yeÄŸen,Â emniyetteki sorgularÄ±nda, Sezai Ã‡akar'Ä± kendilerine vadeli ÅŸeker satmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Ã¶ldÃ¼rdÃ¼klerini itiraf etti. Amca Hazmi DaÄŸ,Â "Recep DaÄŸ, lokum satmak Ã¼zere Bursa'ya gitti. Biz de yaklaÅŸan Kurban BayramÄ± nedeniyle Ã¼reteceÄŸimiz lokumlara ÅŸeker temin etmek Ã¼zere Sezai Ã‡akar'Ä±n iÅŸ yerine gittik. Kendisinden vadeli olarak ÅŸeker istedik. Ã‡akar, bizeÂ 'Siz zaten bataksÄ±nÄ±z,Â ben peÅŸin parayla Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum. Size vadeli olarak ÅŸeker veremem' dedi. Bunun Ã¼zerine tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. TartÄ±ÅŸma, kÄ±sa sÃ¼rede kavgaya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. Kavga sÄ±rasÄ±nda Sezai Ã‡akar, baÅŸÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± aÄŸÄ±r darbeler sonrasÄ± bayÄ±ldÄ±. Sezai yerdeyken, boÄŸazÄ±na ip geÃ§irip, boÄŸduk. SoluÄŸu kesildikten sonra yakalanmamak iÃ§in ÅŸeker Ã§uvalÄ± taÅŸÄ±yormuÅŸ gibi ayaklarÄ±na ve baÅŸÄ±na Ã§uval geÃ§irerek, minibÃ¼se bindirdik. Daha sonra cesedi boÅŸ bir tarlaya attÄ±k" diye konuÅŸtu. Hazmi DaÄŸ ve Celalettin DaÄŸ, tutuklandÄ±. Recep DaÄŸ ise polisteki ifadesinin ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

HTS KAYITLARI ESKÄ° OLDUÄžUNDAN BULUNAMADI

Konya 1'inci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde gÃ¶rÃ¼len davada, mahkeme heyeti, Recep DaÄŸ'Ä±n olay gÃ¼nÃ¼ kardeÅŸi ve oÄŸlunu aradÄ±ÄŸÄ± telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin dÃ¶kÃ¼mÃ¼nÃ¼ istedi. Bu amaÃ§la BalÄ±kesir Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve Bilgi Teknolojileri ve Ä°letiÅŸim Kurumu'na yazÄ± yazÄ±ldÄ±. Gelen yanÄ±tta ise HTS kayÄ±tlarÄ±nÄ±n eski tarihli olmasÄ± nedeniyle tespit edilemediÄŸi bildirildi.

30'ARÂ YILA KADAR HAPÄ°S CEZASI Ä°STENDÄ°

TanÄ±k ifadelerinin ardÄ±ndan mÃ¼taala veren Cumhuriyet savcÄ±sÄ±, maddi olarak zor durumda olan Hazmi ve Celalettin DaÄŸ'Ä±n vadeli ÅŸeker almak iÃ§in Sezai Ã‡akar'Ä±nÂ dÃ¼kkanÄ±na gittiklerini, vadeli ÅŸeker satma konusunda olumsuz yanÄ±t vermesi Ã¼zerine Ã‡akar'Ä±Â dÃ¶vÃ¼p, boÄŸduklarÄ±nÄ±, cesedi ÅŸeker Ã§uvalÄ±na koyup boÅŸ arsaya attÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±. SanÄ±klarÄ±nÂ kovuÅŸturma aÅŸamasÄ±nda Sezai Ã‡akar'Ä±n, kavga sÄ±rasÄ±ndaÂ atÄ±lan yumruk sonucu yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini anlattÄ±klarÄ±nÄ± kaydeden savcÄ±,Â yapÄ±lan otopsi sonucunda ise olayÄ±n tek baÅŸÄ±na gerÃ§ekleÅŸme ihtimalinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±nÂ gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kaydetti. SavcÄ±, sanÄ±klarÄ±n poliste ve Cumhuriyet savcÄ±sÄ± huzurunda verdikleri ifadelerden dÃ¶nerek, mahkeme aÅŸamasÄ±nda olayla ilgili bir ilgilerinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemelerinin de cezadan kurtulmaya yÃ¶nelik olduÄŸunu belirtti.

SUÃ‡LAMALARI KABUL ETMEDÄ°LERÂ

DavanÄ±n 15 Åžubat gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lan karar duruÅŸmasÄ±na tutuklu sanÄ±klar Hazmi DaÄŸ ve Celalettin DaÄŸ ile 2 tarafÄ±n yakÄ±nlarÄ± ve avukatlarÄ± katÄ±ldÄ±. Hazmi DaÄŸ son savunmasÄ±nda, "SuÃ§um, gÃ¼nahÄ±m yok. Åžeker ve tansiyon hastasÄ±yÄ±m. HastalÄ±ÄŸÄ±mdan faydalandÄ±lar. Bu iftirayla yaÅŸayamam. Sezai Ã‡akar'Ä± hiÃ§ tanÄ±mam. Ondan hiÃ§ ÅŸeker almadÄ±m. Beni mahvettiler. Ben bÃ¶yle bir ÅŸey yapacak insan deÄŸilim"dedi. Celalettin DaÄŸ ise, "Biz bu suÃ§u iÅŸlemedik. Biz bÃ¶yle bir olayÄ± yapacak insanlar deÄŸiliz. Bize iftira atÄ±ldÄ±. Beraatimi istiyorum"diye konuÅŸtu.

'15'ER YIL HAPÄ°S CEZASI'

Mahkeme heyeti, 2 sanÄ±ÄŸÄ± suÃ§un iÅŸlendiÄŸi tarihte yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kte bulunan 765 SayÄ±lÄ± TÃ¼rk Ceza Kanunu'nun 448'inci maddesi gereÄŸince 'kasten Ã¶ldÃ¼rmek' suÃ§undan, 24'er yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rdÄ±. Heyet, cezayÄ± suÃ§un tahrik altÄ±nda iÅŸlendiÄŸine kanaat getirerek 18 yÄ±la indirdi. Ä°yi hal indirimiyle de 15'er yÄ±la dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼.