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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
20.11.2019 - 09:36, Son Güncelleme:

15 yaşındaki genç, üniversiteliye çarptı! Sonra yaptıkları 'pes' dedirtti

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15 yaşındaki genç, üniversiteliye çarptı! Sonra yaptıkları 'pes' dedirtti

İstanbul Beylikdüzü’nde 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, arkadaşlarıyla tur attığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencisine çarptı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, araçta bulunan gençlerin pişkin tavırlarla kendisini görüntüleyen kameraya el sallaması pes dedirtti.

Kaza dün saat 15.00 sıralarında Gonca Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okulların ilk ara tatile girmesiyle arkadaşlarıyla gezmek isteyen A.S (15), annesinin 34 FM 3425 plakalı aracını alıp 4 arkadaşıyla birlikte Beylikdüzü’nde tur atmaya başladı. Bu sırada eve gitmekte olan üniversite öğrencisi Elçin Mutlu (24), yolun karşısına geçtiği sırada hızla gelen A.S.’nin idaresindeki aracın çarpmasıyla havaya fırlayıp yere düştü.

Kazayı görenler olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından genç kadını Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza yapan sürücünün 15 yaşındaki ehliyetsiz bir lise öğrencisi olduğunu gören trafik polisi, genç ehliyetsiz sürücüye alkol kontrolü gerçekleştirdi ve kazayla ilgili tutanak tuttu.

15 yaşındaki genç, üniversiteliye çarptı Sonra yaptıkları pes dedirtti
Araçta bulunan gençlerin kameraya el sallaması 'pes' dedirtti

Kaza sonrası annesini arayan A.S.’nin kısa süre sonra annesi de olay yerine geldi. Oğlunun yaptığı kaza sonrası telaşlanan anne yaralı genç kızın durumu hakkında bilgi aldı. Kazanın şokunu erken atlatan gençlerin ise rahat tavırları gözlerden kaçmadı. İfadesi alınmak için polis merkezine götürülen gençler polis arabasına bineceği esnada dönerek kameralara el salladı. Polis olay yerindeki işlemlerinin ardından kazaya karışan arabayı Yediemin Otoparkı'na çektirdi. Hastaneye kaldırılan Elçin Mutlu’nun ise hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

15 yaşındaki genç, üniversiteliye çarptı Sonra yaptıkları pes dedirtti

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