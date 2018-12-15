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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
15.12.2018 - 10:03, Son Güncelleme:

15 yaşındaki çocuğa inanılmaz suçlama! Sanıklara 27'şer yıl hapis istendi

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15 yaşındaki çocuğa inanılmaz suçlama! Sanıklara 27'şer yıl hapis istendi

Türkiye’nin önde gelen hipermarketler zincirinden birisinde 15 yaşındaki çocuğu, tereyağı hırsızlığı ile suçlayan 2 market çalışanı hakkında 27’şer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, küçük çocuğun hırsızlık yaptığına ilişkin görüntü olmadığı kaydedilirken hakim karşısına çıkan sanıklar, 'Elinde tereyağı vardı. Cebine koyunca ofis bölümüne götürdük. Çocuğun fotoğrafını çekip rencide etmedik' diyerek suçlamaları reddetti. 

Türkiye’nin önde gelen hipermarketler zincirinden birisinde gerçekleşen dava konusu olay iddialara göre şöyle gelişti. 15 yaşındaki Ege H. 23 Kasım 2017 tarihinde anneannesinin marketten tereyağı alması için verdiği cüzdanla markete gitti. Reyondan bir adet tereyağı alan Ege H., anneannesinin verdiği cüzdanını cebinden çıkarmak için elini cebine atarak çikolata reyonlarının olduğu bölüme doğru yöneldi.

Bu sırada market çalışanı Hüseyin Y., çocuğun kolundan tutarak marketin alt tarafındaki depoya götürdü. Market çalışanı, Ege H.’yi bir sandalyeye oturtarak, “Neden böle bir şey yaptın” diyerek hırsızlıkla suçladı. 

“ELİNE TEREYAĞINI TUTUŞTURARAK FOTOĞRAFINI ÇEKTİ”

Hırsızlık yapmadığını, parasını ödeyeceğini söylemesine rağmen Hüseyin Y. elindeki telefonla Ege H.’nın eline tereyağını tutuşturarak fotoğrafını çekti. Ege H., “Ne yapıyorsunuz?” deyince market çalışanı da “Bu fotoğrafları diğer mağazalara hırsızlık yapıyor” diye göndereceğini söyledi. Bu sırada diğer market çalışanı Hülya D. de küçük çocuğun elindeki cüzdanı alarak paraları sayıp kontrol etti.

İki market çalışanı daha sonra “Söylediklerimizi bu kağıda yazacaksın” diyerek Ege H.’ye kağıt verdi. Ege H.’ye, “23 Kasım 2017 günü Bayrampaşa mahallesi şubesi içindeki şüpheli hareketlerimden dolayı gereğinin yapılmasını arz ederim” şeklinde zorla kağıda yazı yazdırılıp imza attırıldı. İki market çalışanı tereyağının parasını alıp küçük çocuğun serbest bıraktı. 

27’ŞER YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Çocuğun yaşadığı olayı ailesine anlatması üzerine, babası avukat Muhammed Metin Çağlar, aracılığıyla market çalışanlarından şikayetçi oldu. Yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 2 market çalışanı hakkında, iddianame hazırlandı. Marketin kamera kayıtları incelendiğinde Ege H.’nin hırsızlık yaptığına ilişkin herhangi bir olumsuzluğun görüntülerde olmadığı aktarılan iddianamede 2 market görevlisinin “Nitelikli yağma ve özel hayatın gizliliğini ihlal etmek” suçlarından 12 yıl 6 aydan 27’şer yıla kadar hapsi istendi. 

Market görevlileri hakkında açılan davanın görülmesine geçtiğimiz günlerde başlandı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasına mağdur Ege H.’nin avukatı Muhammed Emin Çağlar ile sanıklar Hülya D. ile Hüseyin D. katıldı. 

“ELİNİ TEREYAĞI İLE BİRLİKTE CEBİNE KOYDUĞUNU GÖRDÜM” 

Savunma yapan sanıklardan Hülya D ., “Sevkiyat yapılıyordu, kapının önündeydim. Hüseyin bana durumu anlattı. Kamera kayıtlarına baktık. Kayıtta elini cebine koyuyordu. Bunu neden yaptın diye sordum. “Refleks olarak koydum” dedi. Fotoğrafını çekmedik. Tereyağın parasını ödedi. Zorlama yaptırmadık, herhangi bir yazı da yazdırmadık” diyerek hakkında suçlamaları reddetti. 

Duruşmada hakkındaki suçlamaları reddeden diğer sanık Hüseyin Y. de, “Elinde tereyağı vardı. Elini tereyağı ile birlikte cebine koyduğunu gördüm. Çocuğun rencide olmaması için ofis bölümüne geçtik. Fotoğraf çekip yazı yazdırmadık. Suçlamayı kabul etmem” dedi. Sanık ifadelerinin ardından mahkeme heyeti eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

 

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