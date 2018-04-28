"15 vekile 'kumpası bozun' dedik kıyamet koptu"

CHP Lideri Kılıçdaroğlu il başkanlarına, ittifak görüşmelerinin son noktaya geldiğini söylerken, ittifakın adının “Demokrasi İttifakı” olduğuna dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, önümüzdeki günlerde ittifakta yer alan partilerle ortak deklarasyon yayınlanacağını da dile getirdi. Kılıçdaroğlu özetle şöyle konuştu: “Biz demokrasiye kurulan bir kumpası bilinçli ve akılcı bir şekilde, demokrasinin kuralları içerisinde bozduk. Ezberlerinin, morallerinin bozulduğunu biliyorum ama bir şeyden herkesin emin olması lazım, bu ülkede demokrasiyi savunma konusunda öncülük eden parti CHP’dir ve bu öncülük sadece ona yakışır. Biz hep birlikte bugün toplumun önüne konan tabloyu değiştirmek zorundayız. Boş laf yok. İllerinize gideceksiniz; ‘Bu ülkenin 5 temel sorunu var’ diyeceksiniz. 2002’de Türkiye’nin bir temel sonunu vardı toplumsal barış, Kürt sorunu. Ama bugün 5 temel sorunumuz var. Eğitim, dış politika, toplumsal barış, ekonomi, demokrasi.



KUMPAS KURUYORLAR

Biz demokrasiyi inşa etmeye çalışıyoruz onlar yok etmeye çalışıyor. Demokrasiye kumpas kuruyorlar. 15 milletvekiline ‘gidin kardeşim bu kumpası bozun’ dedik. Kıyamet koptu, ‘Vay efendim nasıl yaparsınız?’ Yaparız Recep Bey yaparız, gözlerinden öpüyorum seni. Sen demokrasiyi bilmezsin biz demokrasiyi biliriz. Demokrasinin D’sinden nasip almamış insanlar topluma demokrasi dersi vermeye çalışıyor. ‘Her şeyi ben yaparım, ben bilirim.’ Böyle bir adamda akıl da yoktur.



ŞİMDİ KONUŞMUYORUM AMA...

Genelkurmay Başkanı ile Saray sözcüsünün ziyareti anlamlıdır. Şimdi konuşmuyorum ama bunun üzerinde duracağım. Bir kişi, kendi tek adam rejimini güçlendirmek için tıpkı 28 Şubat’ta olduğu gibi bir vesayet kurdurmak istiyorsa, buna şiddetle karşı çıkacağız. Demokrasi, evet sonuna kadar varız ama demokrasi üzerindeki vesayeti kabul etmiyoruz. 1961, Ali Fuat Başgil olayına bakın. Darbe sonrası. Orada ne yapılmıştır, benzeri 2018’de yapılmak istenmiştir. (Başgil, 1961’de Cumhurbaşkanlığı’na aday olmak istemiş ancak Milli Birlik Komitesi üyelerinin baskısıyla vazgeçmişti.) Adaletin olmadığı yerde devlet çöker, devlet çürüdü.



GÜL’ÜN AÇIKLAMALARI ÖNEMLİ

Düne kadar birbirlerini yiyorlardı şimdi yan yana geldiler. Kime bağırıp çağırıyorlar; Kılıçdaroğlu’na. ‘Ey Kılıçdaroğlu’ diye başlıyor. Niçin? Kılıçdaroğlu doğruları söylüyor, milleti kandırmıyor. Benimle yüzleşmek istiyor o zat. Görüşmek istiyor er meydanı diyor. Senin istediğin televizyon kanalı, senin istediğin gazeteciler, senin istediğin orduyla gel, gelmeyen namerttir. Gel kardeşim, niye gelmiyorsun?”

Sayın Gül’ün açıklamaları son derece değerli. Cumhurbaşkanlığı yapmış birisinin kuvvetler ayrılığı ilkesine vurgu yapması, liyakata vurgu yapması, adalete vurgu yapması, şeffaflığa vurgu yapması son derece önemli.



NEDEN ERKEN SEÇİM

Açıklama yapıyor o zat, ‘Açık söylüyorum devletin bankaları da bu işin içindedir’. İyi de gözlerinden öptüğüm Recep, bu devletin bankalarına genel müdürleri ben mi tayin ediyorum, sen tayin ediyorsun. Bu kadar ikiyüzlülüğü Cumhuriyet tarihinde görmedim. Sevgili Recep sen ülkeyi yönetemiyorsun, ülkeyi felakete sürüklüyorsun. İstedikleri yasayı çıkarıyorlar mı, çıkarıyorlar. Her türlü yetkiye sahip mi, sahip. Peki niye erken seçim. Yönetemediğinin farkında. Toplum üzerindeki baskıyı daha da artırmak istiyor. Bunun için istiyor.







YANINDAN AYRILMADI

CHP’nin cumhurbaşkanı adayları arasında adı geçen İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, Kemal Kılıçdaroğlu’nu bir dakika yalnız bırakmadı. Bir vatandaş Kesici’nin CHP’nin adayı olup olmadığını sordu. Kılıçdaroğlu bu soruya tebessümle karşılık verdi.