15 TEMMUZ RUHU KORUNACAK: “15 Temmuz’un birinci yılında ‘Türkiye millet olma duygusuyla yıkanmalı’ dedik. Bu yıl anma törenler sade olacak. 15 Temmuz ruhu korunacak. Cumhurbaşkanımızın vatandaşlarla bir arada olacağı bir program düzenledik. 15 Temmuz’u millete bırakmak istiyoruz.



EN AZ İLİŞKİ KURAN ERDOĞAN: Türkiye’de son 40 yılda hiçbir siyasetçi yoktur ki sivil toplum örgütü görünüşlü bu yapı ile bir ilişkileri olmasın. Bize diyorlar ki; ‘Siz düne kadar bu yapı ile kol kolaydınız’. Biz bunlarla kol kola değildik. Biz iktidara geldiğimizde bunlar bir STK görünümündeydiler. Geçmişte siyasetçilerle nasıl ilişki kurdularsa, bizimle de o şekilde ilişki kurdular. Recep Tayyip Erdoğan, en az ilişki kuran ve en çok nefret ettikleri siyasetçidir.



İNANÇ TAHRİBATI: FETÖ’nün devlete etkisini konuşuyoruz. FETÖ’nün şu anda devlette oluşturduğu hasar büyük oranda ortadan kaldırıldı. Bizim asıl FETÖ’nün toplumsal alanda, inançlar sisteminde, dini hayatımıza verdiği tahribatı daha çok konuşmamız gerekiyor. Bir dini grubun insanlarda değerler ve inanç sistemi üzerinden oluşturduğu tahribatı da bundan sonra sıkça konuşmamız gerekiyor.



SERT KAYAYA ÇARPTILAR: 2010’da 26 maddelik anayasa paketiyle, vesayetin kırılması, özellikle yargı vesayetinin kırılmasına dönük halk oylaması yapıldı. ‘Çarşaf liste yaparsanız yargı birilerinin eline geçer’ dedik. CHP bu düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi’ne götürdü ve çarşaf liste kabul edildi. Bunun operasyon olduğu ortaya çıktı. Bu olay vesayetten boşalan alanları ilk doldurma adımıdır.



İkinci sinyal ise MİT krizi ve Hakan Fidan’a yapılan hamledir. Meclis duruma el koydu ve durumu bertaraf etti. Üçüncü nokta kolluğun, savcılığın ve hâkimin paralel olduğu 17-25 Aralık. Öncesinde dershaneler de var. Cumhurbaşkanımız ben grup başkanvekiliyim aradı ve ‘Bu konuyu gündeme getirin’ dedi. Telaşlandılar, ‘Bunu yargı işi ile hallederiz’ dediler ama sert kayaya çarptılar. 17/25 Aralık’tan sonra kimin ne olduğuna bakmak gerekir. ‘Siz onlarla kol kolaydınız’ diyenler, ‘Esed ile de kol kolaydınız’ diyorlar. Evet, Esed ile de görüşüyorduk. Ama Esed, halkına ateş ettiğinde ‘bizim halkını katleden bir adamla işimiz olmaz’ dedik. Bunlar da bir STK görünümündeydiler, bir gün baktık ki ihanet çetesi ve gereğini yaptık. İhanet çetesi olduğu ortaya çıktıktan sonra gereğini yapmayanlara bakmak lazım. HDP’nin durumu biliniyor, peki CHP neden onlar gibi konuşuyor?



CHP VE HDP DE BU İŞİ KONUŞUYOR: Türkiye’ye dönük kara propaganda önce yurtdışında pişiriliyor, sonra bir yazı referans alınıyor, sosyal medyada dolaşıma giriyor, belli televizyonlar haberini yapıyor. Konu içeride konuşulmaya başlandığı anda tekrar içeriden dışarı servis ediliyor. CHP de HDP de bu işi konuşuyor. Bunları veriye dayalı söylüyorum. Türkiye karşıtı yapıların 2012’den itibaren yavaş yavaş bir araya getirildiğini görüyoruz. Atatürk’ün kurduğu partinin, CHP’nin Türkiye karşıtı yapıların diliyle konuşmasını hazmedemiyoruz. CHP’yi kriminalize etmek istemiyoruz. 15 Temmuz’un ruhunu karalamak için her şeyi yaptılar. Böyle yapmamaları gerekirdi.



OHAL KALICI HALE GELMİYOR: OHAL kalıcı hale gelmiyor. Fransa’da da uzun süren OHAL’in ardından bir düzenlemeye gidildi. Fransa’da olduğu gibi bir katı düzenleme düşünmüyoruz. Güvenlik riskimiz kat be kat fazla olduğu halde. İçinde bulunduğumuz bölgede 9 bölge yönetilemez durumda, 4 tanesi devlet olma niteliğini yitirmiş durumda. Bu bölgede demokrasimizin güvenliğini korumalıyız. Yapılacak düzenleme her ne olursa olsun, özgürlük-güvenlik dengesi çerçevesinde yapılacak. HDP’nin, CHP’nin bağırmasına kulak verip terörle mücadelede zaaf oluşturmamalıyız. Terör örgütleri konusunda HDP kesin ama CHP şaibeli durumda. Demokrasimizi korumak, devletin yanında olmak kötü bir şeymiş gibi algı oluşturuyorlar.



CHP İTTİFAKI BOZDU: Onların hayal bile edemeyecekleri bir oy aldık. Cumhur ittifakı masa başında oturup pazarlıkla yapılmış bir ittifak değildir. 15 Temmuz sonrası oluşan toplumsal mutabakatın ve millet aklının bir sonucu olarak ortaya çıktı. Benzemezler ittifakı, masa başı bir ittifak olduğu için Nasrettin Hoca’nın dediği gibi ‘Yorgan gitti kavga bitti’. Bunlar da dağıldılar. CHP bu süreçte HDP’yi stratejik ortak haline getirerek ittifakı bozdu.



İNCE’NİN TEK CÜMLESİ: Türkiye güçlü etkin bir yürütmeye kavuştu. Siyaset bundan sonra daha güçlü olacak. İftiraya, yalana yaslanarak siyaset yapamayacaklar. Bunu bize Muharrem İnce çok iyi gösterdi. İnce’nin birazcık ayağı yere basan siyaset yapması, CHP’yi darma duman etti. İnce ‘Yenilgiyi kabul etmeyenler zafere hazırlanamazlar’ dedi. İnce’nin tek cümlesi CHP’de kırılma oluşturdu.



TARİHİ MECLİS'E SAHİP ÇIKTIĞIMIZ DOĞRU

AK Parti Sözcüsü Ünal, Cumhurbaşkanlığı kabinesi açılış töreninin eski Meclis’te düzenlenmesini şu sözlerle anlattı: “Medeniyeti kuran toplumların hafızasıdır. Biz Kurtuluş Savaşı’nı, Milli Mücadele’yi unutursak, her şeyi unuturuz. Birinci Meclis’e de, ikinci Meclis’e sahip çıktığımız doğru. Bizim Anadolu’daki hikâyemizi, o hafızayı bir bütün olarak görmek gerekiyor. Cumhurbaşkanımız Manifesto’da, “1071’de Malazgirt’te Alparslan bizdik. Kudüs önünde Selahattin bizdik. Osmangazi’nin gördüğü rüya bizim rüyamızdı. İstanbul’un kapılarını açan bizdik. Çanakkale’de Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Size ölmeyi emrediyorum’ dediğinde siperlerden bir ok gibi fırlayan bizdik” demişti. Bütünlük çok önemli. 15 Temmuz aynı zamanda Malazgirt’tir. Bizim tarimizde verdiğimiz mücadelelerin özetidir. O bilinç olmasaydı, o insanlar o gece tankların üzerinde durur muydu?