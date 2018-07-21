'15 Temmuz'da yeni delile ulaştık'
ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, “15 Temmuz gecesine ait çok önemli bir delil elde edildi. Bir FETÖ’cünün telefonundan elde edilen veri. O gece FETÖ’nün doğrudan darbeyle alakalı olduğuna dair tüm tezlerimizi, verilerimizi güçlendiren yeni bir delile ulaştık. ABD Adalet Bakanı ile bir telefon görüşmesi yapacağım” dedi.
Bakan Gül, Nizip Belediyesi’nde gazetecilere yaptığı açıklamada, FETÖ elebaşının iadesine ilişkin Amerikalı yetkililerle görüştüklerini, Dışişleri Bakanlığı’yla çalışma grubu oluşturduklarını söyledi. Gül, şöyle devam etti: “ABD Adalet Bakanı ile bir telefon görüşmesi yapacağım. Bu süreci hep beraber takip edeceğiz. Bu çalışmalar çerçevesinde FBI da okullarla ilgili yaptığı çalışmalar, soruşturmalar var. Bu Amerika’da devam ediyor. Bu konuyu yakından takip ediyoruz. Muhataplarımızla sürekli bilgi akışı içerisindeyiz. Bizler de her türlü bilgi hususunda işbirliğini sürdürüyoruz.”
SİVİL İMAMLARA AİT KAYITLAR
Bakan Gül’ün, çok önemli belge olarak belirttiği dijital verilerin; darbe girişimi sonrası Akıncı Üssü çevresindeki arazide bulunan ve örgütün sivil imamlarından Kemal Batmaz ile Hakan Çiçek’e ait olduğu belirlenen cep telefonlarının incelenmesinden elde edildiği belirlendi. Darbe girişiminin emir ve talimatının FETÖ elebaşı Gülen tarafından verildiği bu telefon trafiği ile ortaya konulmuştu. Çiçek’in, darbe teşebbüsü tarih ve saatinde Pensilvanya ile FaceTime üzerinden görüştüğü de tespit edilmişti. ABD’ye Türkçe ve İngilizce iletilen sekizinci iade dosyasında Çiçek ve Batmaz’ın dijital materyallerine ilişkin Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan rapor eklendi.
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