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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
14.07.2019 - 11:56, Son Güncelleme:

'15 Temmuz'da Türk medyası göğsümüzü kabarttı'

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'15 Temmuz'da Türk medyası göğsümüzü kabarttı'

RTÜK Başkanı Şahin "15 Temmuz'da milletinin yanında dimdik duran Türk medyası göğsümüzü kabarttı. Medyamızla iftihar ediyoruz. Duyarlı medyamızın katkılarını asla unutmayacağız." dedi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "15 Temmuz'da milletinin yanında dimdik duran Türk medyası göğsümüzü kabarttı. Medyamızla iftihar ediyoruz. Duyarlı medyamızın katkılarını asla unutmayacağız. O gece, halktan yana kararlı bir tavır sergileyen tüm basın mensuplarımıza aziz Türk milleti adına şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

Şahin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, 15 Temmuz 2016'nın karanlık gecesini de aydınlık sabahını da unutmadıklarını ve unutmayacaklarını vurguladı.

FETÖ ihanet çetesinin darbe girişimine karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın feraseti ve liderliğinde milletin verdiği destansı mücadelenin parlak bir zaferle taçlandığının anımsatan Şahin, şöyle devam etti:

"Kazanan aziz milletimiz ve demokrasimiz oldu. 251 kahraman şehidimiz ile gazilerimizin ülkemize armağan ettiği aydınlık sabah gösterdi ki iman ve inanç dolu yüreğin karşısında ne tankın ne de tüfeğin hiçbir gücü yok. 15 Temmuz, yeni bir dirilişin adı oldu. Medyamız, o gün çok kritik bir sınav verdi. Cumhurbaşkanımız, milyonları sokağa döken çağrısını akıllı teknolojilerin yardımıyla bir televizyon ekranından yaparak tıpkı Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi bir milleti ayağa kaldırdı, yeni bir Milli Mücadele başladı."

"FETÖ VE BENZERİ TERÖR ÖRGÜTLERİNE KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ"

Kendisine yakışanı yaparak demokrasiden yana tavır koyan medyanın halkın sesi olduğunu vurgulayan Şahin, milli meselelerde görsel ve işitsel medyanın duruşunun millet ile birebir aynı olduğunun görüldüğünü hatırlattı.

Şahin, "15 Temmuz'da milletinin yanında dimdik duran Türk medyası göğsümüzü kabarttı. Medyamızla iftihar ediyoruz. Duyarlı medyamızın katkılarını asla unutmayacağız. O gece, halktan yana kararlı bir tavır sergileyen tüm basın mensuplarımıza aziz Türk milleti adına şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

"Çanakkale ruhuyla şehitlerimizin emaneti olan güzel ülkemizden vazgeçmeyeceğiz. Dış tehlikelere, FETÖ ve benzeri terör örgütlerine karşı mücadelemizi milli birlik ve beraberlik içinde kararlılıkla sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulunan Şahin, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatan uğrunda canlarını feda eden bütün şehitleri ve gazileri rahmet ve minnetle yad etti.

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