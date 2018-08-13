15 Temmuz vurgusu
İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı yazılı açıklamada, ‘ekonomik saldırılar’ kapsamında, yazılı ve görsel yayın, sansasyonel amaçlı sosyal medya hesaplarına soruşturma başlatıldığını duyururken 15 Temmuz benzetmesi yaptı.
Açıklamada şöyle denildi:
“Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne yönelik, 15 Temmuz darbe girişimin arkasındaki güçler tarafından gerçekleştirilen, sosyal barışını, iç huzurunu, birliğini ve ekonomik güvenliğini hedef alan ekonomik saldırılar kapsamında, bu amaca hizmet eder mahiyette her türlü yönlendirici haber, yazılı ve görsel yayın, sansasyonel amaçlı sosyal medya hesapları ile birlikte, ekonomik güvenliği tehdit içeren eylemlerde bulunan kişi ya da kişiler hakkında, Türkiye Ceza Kanunu, Bankacılık Kanunu, SPK Mevzuatı ve ilgili kanun maddeleri uyarınca soruşturma başlatılmıştır.”
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