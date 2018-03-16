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    15 Temmuz 'Tuzla' davasında karar çıktı

    AA
    16.03.2018 - 20:15 | Son Güncelleme:

    Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi öncesinde ve sırasında Tuzla Piyade Okulu'ndaki faaliyetler ve eylemlere ilişkin 29'u tutuklu 40 sanığın yargılandığı davada mahkeme, 5 sanığı "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

    İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında yer alan binanın büyük salonundaki duruşmada, sanıkların ve avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanları ve talepleri alındı. Söz alan sanıklar haklarındaki suçlamaları reddederek, tahliyelerini ve beraatlarını istedi.

    Kararını açıklayan mahkeme heyeti, 5 sanığa "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ayrıca 6 sanığı "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay ile 8 yıl 1 ay 15 gün arasında değişen oranlarda hapis cezasına çarptıran heyet, 10 sanığın ise dosyasını ayırdı.

    Mahkeme, 19 sanığın tüm suçlardan beraatına, 13 sanığın tahliyesine hükmetti.

    Etiketler: 15 Temmuz , FETÖ , Tuzla piyade okulu , gündem
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