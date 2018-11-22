"15 Temmuz Türkiye'nin haritadan silinme projesiydi"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri"15 Temmuz Türkiye'nin haritadan silinme projesiydi"
GeriGündem "15 Temmuz Türkiye'nin haritadan silinme projesiydi"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
22.11.2018 - 11:19, Son Güncelleme:

"15 Temmuz Türkiye'nin haritadan silinme projesiydi"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
"15 Temmuz Türkiye'nin haritadan silinme projesiydi"

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) 27'nci Dönem Başkanı İsmail Kahraman, "Bu 15 Temmuz hadisesi darbe de değil, ihtilal de değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin haritadan silinmesi projesiydi." dedi.

Kahraman, Meclis Başkanlığı döneminde Özel Kalem Müdürlüğünü yapan ve kısa süre önce Çorum Valisi olarak atanan Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti. 
Çiftçi'ye yeni görevinde başarılar dileyen Kahraman, Mustafa Çiftçi'nin Çorum ve Türkiye'ye güzel hizmetler yapacağına inandığını söyledi. Daha sonra Çorum Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Zeki Gül'den çalışmalar hakkında bilgi alan İsmail Kahraman, ardından Buhara Kültür Merkezi'nde, kentteki 61 sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu İnsani Değerler Platformu'nun üyeleriyle bir araya geldi. 

Burada konuşan Kahraman, sivil toplum kuruluşlarının güç birliği yapmasının, ülkenin birlik ve beraberliği açısından son derece önemli olduğunu dile getirdi. 
Türkiye'deki birlik ve beraberliğin 15 Temmuz gecesi kendisini en iyi şekilde gösterdiğini vurgulayan İsmail Kahraman, şunları kaydetti: 

"15 Temmuz, asla unutulmaması gereken bir hadisedir. İhtilaller olur, darbeler olur. İkisinin arasında fark vardır. 1960'a, 1980'e ihtilal derler. Hayır, darbedir. Tarihimizde darbe 1908'dir, 1923'tür. Hukuki, ekonomik, siyasi, kültürel bütün değerlerin, müesseselerin değiştiği hareketlere ihtilal denir. 1789 Fransız ihtilali, 1917 Rus ihtilali büyük hareketlerdir. Ancak, 'İndir demokrat partiyi, getir karşısındaki partiyi' değildir. Bu, darbedir. 1980, 1960, 1971 benzeri darbeler var. Ancak bu 15 Temmuz hadisesi darbe de değil, ihtilal de değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin haritadan silinmesi projesi idi. Maazallah muvaffak olunsaydı Daeşistan, Kürdistan, Ermenistan. Daracık bir toprakta Suriye'deki gibi birbirini boğazlayan kardeşler. NATO, müdahale için girerdi içeriye. Büyük bir projeydi. Ancak Cenabıhak en büyük hesap sahibidir. Muvaffak olamadılar." 

Kahraman, darbe girişiminden haberdar olunca saklanmak yerine abdest alıp TBMM'ye gittiğini dile getirerek, "O akşam, berbat bir akşamdı. Cumhurbaşkanımızı ve Başbakanımızı aradım ama temas kuramadık. Darbe oluyor. Emniyet Müdürümüz, genel sekreterimiz beni gizli bir yere götürmeyi teklif ettiler. 'Gemiyi fareler terk eder, ben kaptanım. Gemiyi terk etmem mevzu bahis değil' dedim. Aldım abdestimi, geldim Meclis'i açtım. Bombaların, F-16'ların, tankların altında." ifadelerini kullandı. 

Mecliste grup başkanvekillerine "Parti diye bir şey yok. Parti hikaye. Hepimizin gayesi bayrağımızdır, sancağımızdır, hilalimizdir.' dediğini belirten İsmail Kahraman, "O gece 7 Ağustos'un temelini attık. İstanbul Yenikapı'daki bütünlük bize lazım. Siyasi düşüncelerle birbirimize girmeyelim. Hepimiz hesabımızı kendimiz vereceğiz Cenabıhakk'a. Elimizden geleni yapalım." diye konuştu. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Malatya'da facia gibi kaza... 7 kişi hayatını kaybetti

Saadet zinciri cinayetle kırıldı

İstanbul'da korkunç kavga! Lise öğrencisinin kafatası parçalandı

İstanbul'da bu ilçelere sağanak uyarısı