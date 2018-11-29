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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)
29.11.2018 - 15:10, Son Güncelleme:

15 Temmuz şehitlerinin yakınları Antalya’da bir araya geldi

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15 Temmuz şehitlerinin yakınları Antalya’da bir araya geldi

15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanların yakınları, Antalya’daki kampta bir araya geldi. Kampın açılış konuşmasını yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 15 Temmuz gecesi bütün dünyaya demokrasi dersi verdiklerini kaydetti.

15 Temmuz Derneği, şehit ailelerinin yakınlarını Antalya’da kampta bir araya getirdi. Turizm bölgesi Belek’teki bir otelde başlayan kampın ilk günündeki etkinliklere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de katıldı. Kampın açılış konuşmasını yapan Bakan Selçuk, darbe girişiminin üstünden 2,5 yıl geçmesine rağmen acıların henüz taze olduğunu söyledi. Demokrasi açısından 15 Temmuz’un çok önemli olduğunu dile getiren Selçuk, Türk milletinin özgürlüğüne aşık olduğunu kaydetti.

’GÜVEN DUYGUMUZU ŞEHİTLERİMİZE BORÇLUYUZ’

Tüm Türkiye’nin o gece ayağa kalktığını aktaran Selçuk, asker kılığına girmiş teröristlere milletin gerekli cevabı verdiğini kaydetti. Bakan Selçuk, "O gün dünyaya demokrasi dersi verdik. Vatan sevgisini bütün dünya anladı. Yükselen Türkiye birilerini rahatsız etti. Teröristler bu halkın vergileri ile alınan uçak ve helikopterlerle halkın üstüne ateş açtı. Milletimiz bu en uzun gecede tek yürek oldu. Darbecilerin oyunlarını bozdu. Şehitlerimiz ülkenin geleceği için kendini feda etti. Güven duygumuzu şehitlerimize borçluyuz" diye konuştu.

’GELECEĞİN TÜRKİYE'SİNİ BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ’

15 Temmuz ruhunu asla kaybetmeyeceklerini söyleyen Bakan Selçuk, devlet ve milletin şehitlerine sahip çıkmaya devam edeceğini söyledi. Selçuk, "Bütün bakanlığımız sizlerin yanındadır. Millet olarak ülkemize değer katmaya, çalışıp üretmeye devam edeceğiz. Ekonomik alanda verdiğimiz mücadeleyi aynı kararlılıkla devam ettiriyoruz. Milletimizin refah seviyesini yükseltmeye çalışıyoruz. Suni ekonomik saldırılara karşı, bizi yıkmak isteyenlere karşı 15 Temmuz’da olduğu gibi beraberce savaşacağız. Demokrasi tecrübesiyle geleceğin Türkiyesi’ni birlikte inşa edeceğiz" dedi.

VALİ KARALOĞLU: 15 TEMMUZ’DA İŞGAL PROVASI YAPMAK İSTEDİLER

Antalya Valisi Münir Karaloğlu da 15 Temmuz’da işgal provasının yapılmak istendiğini söyledi. Karanlık gecenin nurlu bir geceye çevrildiğini belirten Karaloğlu, bu toprakları vatan tutmanın kolay olmadığını aktardı. Toprakların her santimini şehit kanlarıyla sulayarak vatan kıldıklarını dile getiren Karaloğlu, ülkenin her karesinde vatan için canlarını feda edecek yiğitler olduğunu belirtti.

TÜREL: KAMPI GELENEKSEL HALE GETİRMEK İSTİYORUZ

Büyükşehir Belediye Menderes Türel de geçen yıl da kampı Antalya’da gerçekleştirdiklerini belirterek, geleneksel hale getirmek istediklerini söyledi. Türel, Çanakkale destanını unutturmadıkları gibi 15 Temmuz destanını da unutturmayacaklarını kaydetti.

Şehit ailelerinin Antalya kampı, 4 gün sürecek.

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