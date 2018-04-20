15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında arbede

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında, aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin haklarında 37'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen 133'ü tutuklu 143 sanığın yargılandığı dava, duruşma salonunda çıkan olaylar nedeniyle ertelendi

DURUŞMA SALONUNDAKİ OLAYLAR NEDENİYLE DAVA ERTELENDİ

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında, aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin haklarında 37'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen 133'ü tutuklu 143 sanığın yargılandığı dava, duruşma salonunda çıkan olaylar nedeniyle ertelendi.

MÜŞTEKİLER DİNLENDİ

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Büyükçekmece Mimar Sinan Spor Salonu'nda yapılan duruşmada müştekiler dinlendi.Olay günü, vatanına bayrağına kastedenleri televizyondan seyrederek gördüğünü, köprüye gitmek üzere yola çıktığını anlatan müşteki Canay Akcay, Beylerbeyi'nden köprüye doğru giderken karşılaştığı kişilerin "Halkın askeri otobüs geliyor, halkın üzerine sürüyor" dediğini aktardı.

Akcay, "Askerlere, 'Bizim askerimiz değil misiniz? Çocuklar var, ne yapıyorsun?' diye bağırdım. Askeri araçlar halkın üzerine sürüyordu, halk yeni yeni geliyordu. Ters istikametteydim, 3 kere bilinçli beni arabayla sürükledi. Davacıyım." dedi.Diğer müşteki Levent Demirci de saat 23.00 gibi köprüye gittiğini, sabah saat 03.00-04.00 civarında Anadolu yakasındaki gişelere 30-40 mesafeden, vurulduğunu belirtti.

"11 TANE AĞIR AMELİYAT GEÇİRDİM"

Müşteki Demirci, şöyle devam etti: "Yaptığınız girişim kanunsuz hukuksuzdur dedik. İçlerinden biri 'Öldürün bunları' dedi, sonra ateş açtılar, vurulduk. Ağzımın içinden mermi girdi, 11 tane ağır ameliyat geçirdim. Ayağımdan kemik alınıp, yüzüme nakledildi. Ameliyatlarım devam ediyor. Hiçbir şekilde havaya ateş edildiğini görmedim. Hem yerde oturanlar, hem ayakta olanlar ateş ediyordu. Ateş edenler yaklaşık 10 kişiydi. Yapılan bütün atışlar yaralamaya bile değil, öldürmeye teşebbüstü. Halkın elinde bayrak dışında bir şey yoktu. Önce tek atış yaptılar, halk çoğaldığı zaman seri atışa başladılar. 'Darbeyi bilmiyordum' yalanlarını geçsinler, Şikayetçiyim."

Mahkeme Başkanı Taner Akıncı, müştekiyi kürsünün önüne çağırarak, yüzündeki yaraya baktı.Müşteki Hasan Zan, köprüde yanında birçok kişinin vurulduğunu gördüğünü kendisinin de itfaiyenin arka tarafında bulunduğu sırada vurulduğunu anlattı. Zan, aynı kurşunla arkadaşı Salih Gök'ün de yaralandığını ve sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.

Mahkemenin, duruşmaya ara vermesinden sonra müştekiler ile tutuklu sanıklar tartıştı. Bunun üzerine sanık yakınları ve izleyiciler de tartışmaya başladı. Salondaki sanık yakınları ve izleyicileri ayıran plastik paravan çıkan arbedede kırıldı. Jandarma ekipleri, tutuklu sanıkları duruşma salonundan çıkardı. Polis ekipleri de duruşma salonunu boşalttı. Mahkeme heyeti, olaylardan dolayı duruşmayı 30 Nisan'a erteledi.