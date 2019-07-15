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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)
15.07.2019 - 00:11, Son Güncelleme:

15 Temmuz şehit ve gazileri anısına...

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15 Temmuz'daki FETÖ'cü darbe girişiminin şehit ve gazileri anısına Kadıköy Haydarpaşa gar binasının dış yüzünde video mapping gösterisi gerçekleştirildi. Vatandaşlar gösteriye yoğun ilgi gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından, bu akşam, 15 Temmuz'daki FETÖ'cü darbe girişiminin şehit ve gazileri anısına Haydarpaşa Gar binasının Kadıköy’e bakan yüzünde 7 dakikalık bir video mapping gösterisi yapıldı.

Gösterinin sonunda tüm 15 Temmuz şehitlerinin isimleri ve fotoğrafları tek tek gar binası yüzeyine yansıtıldı. Gösteriye yoğun ilgi gösteren vatandaşlar o anları cep telefonu kameralarıyla kayda aldı.

15 Temmuz şehit ve gazileri anısına...

Gösteri sonrası yabancı uyruklu bir vatandaş şunları söyledi:

Belki hislerimi güzel anlatamam ama ben Türkiye’ye 4 sene önce gelmiştim. Türk halkını çok cesur olarak görmüştüm. Bugün gördüğüm fotoğraflarda, filmde anlattıklarını duyunca gözlerimden yaşlar geldi gerçekten. Çok çok çok saygı duyuyorum. Helal olsun size, sizin milletinize, bir halkın canını vererek memleketini sevmesini ben Türkiye’de gördüm.

15 Temmuz şehit ve gazileri anısına...

Gösteriyi izleyen Belma Çolakoğlu Işık ise, Görür görmez tüylerim ürperdi. 3 yıl önce buradaydım darbe girişiminin olduğu sırada. Ortalık mahşer gibiydi. Herkes bir yere kaçıyordu. 3 yıl önce o gün 249 tane şehit verdik. Zor zamanlardan geçtik. Recep Tayyip Erdoğan, ekibi sayesinde ve Türk halkıyla beraber üstesinden geldik. Allah şehit verdiklerimizin hepsinin mekanını cennet eylesin.

15 Temmuz şehit ve gazileri anısına...

Geride kalanlara sabır versin. Gerçekten kelimelere sığamayacak şeyler. Ne anlatsak boş. Biraz önce de orada okudunuz. Unutmuyoruz, unutmayacağız da. Bu hep bizimle beraber." dedi.

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